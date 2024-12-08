Suriye devlet televizyonunda yayınlanan videoda, Esed'in devrildiğini ve tutsakların serbest kaldığı duyuruldu | Video

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Esed rejiminin çökmesinin ardından, Suriye devlet televizyonunda yayınlanan videoda, bir grup muhalif, Esed'in devrildiğini ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığını duyurdu.