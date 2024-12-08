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Haberler Galeri SON DAKİKA | Beşşar Esad'ın uçağı düştü mü? Şam'dan kalktı: İzi kayboldu! Dünya bu iddiayı konuşuyor
Giriş Tarihi: 08.12.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 09:50

SON DAKİKA | Beşşar Esad'ın uçağı düştü mü? Şam'dan kalktı: İzi kayboldu! Dünya bu iddiayı konuşuyor

Son dakika haberi: Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi 2011 yılında başlayan halk hareketlerinin ardından 13 yıl sonra çöktü. Esad ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi. Muhalifler tarafından devrilen Beşar Esad ile ilgili ise dünyanın konuştuğu bir iddia dikkat çekti. Esad'ın uçağının, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görüldüğü ve düşmüş olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA | Beşşar Esad’ın uçağı düştü mü? Şam’dan kalktı: İzi kayboldu! Dünya bu iddiayı konuşuyor

Son dakika haberi... Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle Beşşar Esad'ın nerede olduğu daha da büyük bir soru işaretine dönüşürken, Şam-Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.

SON DAKİKA | Beşşar Esad’ın uçağı düştü mü? Şam’dan kalktı: İzi kayboldu! Dünya bu iddiayı konuşuyor

Esad rejimi, başkent Şam'da kontrolü kaybedip rejim karşıtı gruplar kent merkezine girmeye başlarken, Esad'in bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddialar gündeme oturdu.

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SON DAKİKA | Beşşar Esad’ın uçağı düştü mü? Şam’dan kalktı: İzi kayboldu! Dünya bu iddiayı konuşuyor

ŞAM'DAN KALKTI: İZİ KAYBOLDU!

Son olarak, internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşşar Esad'ı taşıdığı iddia edildi.

SON DAKİKA | Beşşar Esad’ın uçağı düştü mü? Şam’dan kalktı: İzi kayboldu! Dünya bu iddiayı konuşuyor

"OLAĞANDIŞI HAREKETLER"

Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

SON DAKİKA | Beşşar Esad’ın uçağı düştü mü? Şam’dan kalktı: İzi kayboldu! Dünya bu iddiayı konuşuyor

SURİYE'DE ÇÖKEN 61 YILLIK BAAS REJİMİ

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

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