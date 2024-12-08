SON DAKİKA | Beşşar Esad’ın uçağı düştü mü? Şam’dan kalktı: İzi kayboldu! Dünya bu iddiayı konuşuyor

Son dakika haberi... Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle Beşşar Esad'ın nerede olduğu daha da büyük bir soru işaretine dönüşürken, Şam-Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.