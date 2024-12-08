Giriş Tarihi: 08.12.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024
09:50
SON DAKİKA | Beşşar Esad'ın uçağı düştü mü? Şam'dan kalktı: İzi kayboldu! Dünya bu iddiayı konuşuyor
Son dakika haberi: Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi 2011 yılında başlayan halk hareketlerinin ardından 13 yıl sonra çöktü. Esad ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi. Muhalifler tarafından devrilen Beşar Esad ile ilgili ise dünyanın konuştuğu bir iddia dikkat çekti. Esad'ın uçağının, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görüldüğü ve düşmüş olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.