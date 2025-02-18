TÜSİAD’dan demokrasi kılıfıyla yeni mesaj! Kirli geçmişlerini unuttular

İşte Mahmut Övür'ün 'Maalesef yine TÜSİAD' başlıklı yazısı

Ne zaman sivil iktidarlara yönelik negatif saldırılar artsa, vesayet kurumları hemen harekete geçer. Görevi bazen emekli generaller, bazen eski Türkiye'nin postal yalayıcı medya aktörleri, bazen vesayetin siyasi ayağı, bazen de o esas patronu TÜSİAD üstlenir.

Bütün dertleri siyasi iktidarlara ayar vermekti... TÜSİAD kirli sicili açısından ilk ibret verici hamlesini 1979 yılında ve ne yazık ki bugün çok destek verdiği CHP iktidarına karşı yaptı. O tarihte TÜSİAD, rahmetli Ecevit'in dışa bağımlı sermayeye karşı duran tavrına itiraz eden bir bildiri yayınladı. Hükümete ayar veren o bildiri, bütün gazetelerde 4 gün üst üste yer aldı ve çok etkili oldu.

Zamanlaması da manidardı; çünkü TÜSİAD bildiriyi Gladyo'nun terör ve kaosla darbeye zemin hazırladıkları o günlerde yayınlanmıştı. Zaten hemen arkasından da ABD'nin "bizim çocukları" general Kenan Evren ve arkadaşlarının 12 Eylül faşist darbesi geldi.

Binlerce insan katledilirken, işkencelerden geçirilirken, bir sağdan bir soldan gençler asılırken bugün "haktan, hukuktan, ifade özgürlüğü"nden söz eden TÜSİAD'ın kurucu babaları susmuştu. Hukuk veya demokrasi, montaj sanayicilerinin umurunda değildi.

Sonra gelen yeni kuşak montajcılar da hiç değişmedi. Her fırsatta sivil siyasete meydan okuyan bir rol üstlendiler. 90'lı yıllarda rahmetli Erbakan ile Tansu Çiller'in kurduğu "Refahyol" hükümetine karşı da vesayet sisteminin, darbecilerin yanında durdular. Hatta TÜSİAD, postmodern 28 Şubat darbesine açık destek veren, aralarında solcu DİSK'in de olduğu 5'li Çete'nin lideri pozisyonundaydı.

TÜSİAD hiçbir dönem, bayisi olduğu emperyalist sermayenin çizdiği alanın dışına çıkmadı. Bu gerçeği en net biçimde AK Parti iktidarı döneminde gördük. Başkan Erdoğan daha siyasi yolculuğunun başında bile o vesayetçi sermayenin saldırısıyla karşılaştı. "Muhtar bile olamaz" manşetleri boşuna atılmadı. Başta ordu içindeki cuntacılar olmak üzere bütün vesayet odakları ilk günden bugüne kadar AK Parti iktidarının karşısında durdu.

Her fırsatta "Hukuk olmazsa yatırım gelmez" diyen TÜSİAD'cılar yani İstanbul Sermayesi, sivil iktidarı sıkıştıran 367 tezgâhına da, 28 Nisan e-muhtırasına da hatta AK Parti'nin kapatılma girişimine de karşı çıkmadı.