Beykoz Belediyesi Eski Kültür Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı! Usulsüz ihaleye dur diyen müdürünü düz memur yaptı

"İhaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'le ilgili yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Köseler'in yanı sıra Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Genç başta olmak üzere 21 şüpheli "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından gözaltına alınmış, 13 şüpheli tutuklanmıştı. Gözaltına alınan ve serbest bırakılan belediyenin Eski Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Erkan Duyar'ın da ifadesi ortaya çıktı. Duyar, belediye bünyesinde hassasiyetle görev yaptığını belirtmek için sadece iki açık ihale dosyasından bahsetmek istediğini söyledi.

MALİYETİ 48 MİLYON OLAN İHALEYE 29 MİLYON TEKLİF VERDİLER

"Bunlardan bir tanesi 31 Aralık'ta yapılan 7 Ocak'ta sözleşmesi imza edilen baskılı işler ve billboard ihalesidir. Söz konusu ihalenin maliyeti 18 Kasım itibariyle 48 milyon liraydı" diyen Duyar, "Söz konusu ihaleye iki firma teklif verdi. İkinci firmanın teminatı eksik olduğu için zaten geçerli evrak sunamadığından dolayı ihale dışı kalmaktaydı. İhaleyi alan Green Art isimli firma yaklaşık 29 milyon liralık bir teklif sundu. Benim dikkatimi bu ihalede iptal gerekçesi için yasal sınır olan yüzde 40 kırıma çok yakın oranda yüzde 39.8'lik kırım olduğunu fark etmiş olmam oldu" dedi.

İPTAL EDİLMESİ GEREKİRDİ

Kendisinin özellikle Ağustos ayından sonra avukatından ihale süreçleriyle ilgili yoğun destek aldığını dile getiren Duyar, "18 Kasım'daki yaklaşık maliyet oranı ile 31 Aralık itibariyle yaklaşık maliyet oranını yeniden değerlendirmeyle bir arada hesapladığımda, rakamın arttığını ve kırım oranının yüzde 40'ın üzerine çıktığını fark ettim. Hal böyle olunca ihalenin iptal edilmesi gerektiğini düşündüm" diye konuştu.

BAŞKAN İŞLERİ KİTLEDİĞİMİ SÖYLEDİ MAKAMINDAN KOVDU

Bu gerekçesini önce ihale komisyonu başkanı Zübeyde Şen'e ifade ettiğini ve yeniden değerlendirme yapılmasını kendisine söylediğini aktaran Duyar, "Ben yine de 14 Ocak 2025'te EKAP'a ihale yetkilisi sıfatımla iptali girdim. Bunun üzerine 15 Ocak'ta belediye başkanı beni çağırdı. Kendisiyle genel anlamda üslubu itibariyle konuşmak zordur. Sinirli ve üst perdeden konuşmasıyla, işleri kilitlediğim suçlaması ve kaçıncı iptalim olduğu şeklindeki serzenişi ile odasından kovarcasına benimle muhatap oldu. Aynı gün çok kısa bir süre sonrasında insan kaynakları müdüresi odama gelerek, belediye başkanı talimatıyla görevden alınarak iklim değişikliği müdürlüğüne memur olarak görevlendirildiğimi söyledi" ifadelerini kullandı.

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