SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ertan Yıldız yakalandı!

RÜŞVETİ KABUL ETMEYİNCE CEZA KESİLDİ

AVM yönetiminin rüşveti ödemeyi kabul etmemesi üzerine İBB yönetimi harekete geçti ve Capacity AVM'ye 197 milyon TL ceza kesti. Cezanın gerekçesi olarak, alışveriş merkezinin "depreme dayanıksız" olduğu ileri sürüldü. Ancak AVM sahipleri, bu karara karşı idari dava açarak bağımsız kurumlardan depreme dayanıklılık raporu aldı. Mahkemeye sunulan teknik raporda, AVM binasının depreme dayanıklı olduğu bilimsel verilerle kanıtlandı.

TELEFONUNU EŞİNİN ÇANTASINA BIRAKTI

Öte yandan, rüşvet çarkının kilit isimlerinden biri olan Ertan Yıldız'ın, emniyet takibinden kurtulmak için telefonunu eşinin çantasına bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Yıldız'ın bu hamlesinin, kendisine yönelik teknik ve fiziki takipleri yanıltmaya yönelik olduğu belirtiliyor.