İBB’nin haraç çarkı ifşa oldu! Ünlü AVM’den 5 Milyon Euro rüşvet istediler | Video
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız'ın bir AVM sahibini "Bize 5 milyon Euro ver aksi taktirde "depreme dayanıksız" kararı çıkarırız" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ile 19 Mart 2025’te gözaltına alınan Süleyman Atik, İstanbul’daki ünlü Capacity AVM’nin sahiplerine baskı yaparak 5 milyon euro rüşvet talep etti.
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