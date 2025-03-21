SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ertan Yıldız yakalandı! | Video
Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı büyük yolsuzluk ve terör operasyonuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İBB Meclis İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız yakalandı.
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