SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ertan Yıldız yakalandı! | Video

Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı büyük yolsuzluk ve terör operasyonuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İBB Meclis İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız yakalandı.