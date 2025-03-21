Video Haber SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ertan Yıldız yakalandı! | Video
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ertan Yıldız yakalandı! | Video

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ertan Yıldız yakalandı! | Video

21.03.2025 | 11:12

Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı büyük yolsuzluk ve terör operasyonuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İBB Meclis İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız yakalandı.

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ertan Yıldız yakalandı! | Video 04:46
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