SON DAKİKA: İBB’nin haraç çarkı ifşa oldu! Ünlü AVM’den 5 Milyon Euro rüşvet istediler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında şoke edici bir rüşvet çarkı ortaya çıktı. İddiaya göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri olarak bilinen Ertan Yıldız, Capacity AVM sahipleriyle Süleyman Atik aracılığıyla temasa geçti. Görüşmelerin, Zorlu'daki özel bir ofiste gerçekleştiği belirtiliyor. Yetkililer tarafından hazırlanan dosyaya göre, İBB içerisindeki bazı görevliler Capacity AVM'nin başvurularını takip ederek durumu Süleyman Atik'e sızdırdı.

Atik ise AVM sahiplerini ofisine çağırarak şu teklifi sundu: " 15 yıldır burada yeterince kazandınız. Bize 5 milyon euro verin, aksi takdirde AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna dair belediye encümeni kararı aldırırız. " Bu tehdide rağmen AVM sahiplerinin rüşvet teklifini reddettiği ve parayı ödemediği öğrenildi.

RÜŞVETİ KABUL ETMEYİNCE CEZA KESİLDİ

AVM yönetiminin rüşveti ödemeyi kabul etmemesi üzerine İBB yönetimi harekete geçti ve Capacity AVM'ye 197 milyon TL ceza kesti. Cezanın gerekçesi olarak, alışveriş merkezinin "depreme dayanıksız" olduğu ileri sürüldü. Ancak AVM sahipleri, bu karara karşı idari dava açarak bağımsız kurumlardan depreme dayanıklılık raporu aldı. Mahkemeye sunulan teknik raporda, AVM binasının depreme dayanıklı olduğu bilimsel verilerle kanıtlandı.

TELEFONUNU EŞİNİN ÇANTASINA BIRAKTI

Öte yandan, rüşvet çarkının kilit isimlerinden biri olan Ertan Yıldız'ın, emniyet takibinden kurtulmak için telefonunu eşinin çantasına bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Yıldız'ın bu hamlesinin, kendisine yönelik teknik ve fiziki takipleri yanıltmaya yönelik olduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA! İBB'ye yönelik soruşturmada yeni detay! Çakarlı araçla çantalarca euro taşındı: Vurgun 6 ay boyunca sürmüş

Bakan Yerlikaya duyurdu: Provokatif paylaşımlar tespit edildi, 261 hesap belirlendi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve CHP'lilerin algı operasyonu: Mansur Yavaş'ın önünü neden kesmiyorlar?

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınırken ilk görüntüsü ortaya çıktı

İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişti! İstanbul Üniversitesi gerekçeli kararı açıkladı

SON DAKİKA: Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı! “İmamoğlu’nun villacısı” Ali Nuhoğlu 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk 'EKO' sistemi'! 560 milyar liralık kirli para organizasyonunu deşifre oldu!

Ekrem İmamoğlu'nun en büyük korkusu ne? Başsavcıya neden mesaj attı?

ABD'den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Türkiye'nin iç kararları hakkında yorum yapmayacağız

CHP'li Sezgin Tanrıkulu canlı yayında ağzından kaçırdı! 'İmamoğlu' itirafı: Önceden bunu da tasarladık