SON DAKİKA! CHP ’siyasi operasyon’ yalanıyla ne amaçlıyor? Koltuklara yerleştiklerinde Ekrem İmamoğlu’na tekme vuracaklar!

Türkiye, İBB'nin ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu şebeke ile birlikte işlediği suçları konuşurken, CHP bir yandan da süreci sabote etmek ve vatandaşları yanlış yönlendirmek için algı operasyonlarına start verdi.

CHP ve trolleri tarafından başlatılan 'siyasi operasyon' yalanı ise tanık ve gizli tanıkların tamamına yakınının Ekrem İmamoğlu ve partiye yakın olması ile çürüyor.