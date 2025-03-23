SON DAKİKA! CHP ’siyasi operasyon’ yalanıyla ne amaçlıyor? Koltuklara yerleştiklerinde Ekrem İmamoğlu’na tekme vuracaklar!

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan'da ifadeleri alındıktan sonra sulh ceza hakimliğince tutuklanmalarına karar verilen, İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 51 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Tutuklu şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak, cezaevine gönderildi.
Türkiye, İBB'nin ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu şebeke ile birlikte işlediği suçları konuşurken, CHP bir yandan da süreci sabote etmek ve vatandaşları yanlış yönlendirmek için algı operasyonlarına start verdi.
CHP ve trolleri tarafından başlatılan 'siyasi operasyon' yalanı ise tanık ve gizli tanıkların tamamına yakınının Ekrem İmamoğlu ve partiye yakın olması ile çürüyor.
Gazeteci Murat Özer AHaber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı ifadelere yer verdi:
"TAMAMINA YAKINI CHP'Lİ VE İMAMOĞLU'NA YAKIN"
Murat Özer, "Siyasi operasyon diyorlar ya, siyasi operasyon aslında kendi içindeki siyasi operasyon. Çünkü bu 25 tanığın tamamına yakını CHP'lidir. 21 tane açık ve net tanık var, 4'ü gizli... 21 tanığın kim olduğunu biliyoruz. Bunlar ya CHP'nin siyasi figürleri ya da Ekrem İmamoğlu'nu yakın çalışma arkadaşları..." dedi.
Gazeteci Murat Özel: "Asıl operasyon CHP'nin kendi içindeki siyasi operasyon" | Video
"KOLTUKLARA OTURUNCA İMAMOĞLU'NA TEKME VURACAKLAR"
Özer, "Ekrem İmamoğlu ile bu işlerin içerisinde bulunmuş olan İmamoğlu'na en yakın kişiler... Bu kişiler CHP'li... Hiçbiri başka partili değil. CHP'nin içerisinde birileri koltuklara rahatça yerleştiğinde herkes bir tekme vurmaya başlayacak İmamoğlu'na..." ifadelerini kullandı.