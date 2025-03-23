Gazeteci Murat Özel: "Asıl operasyon CHP’nin kendi içindeki siyasi operasyon" | Video
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı "siyasi operasyon" olarak niteleyen belli kesimlere, gazeteci Murat Özel, "Asıl operasyon, CHP'nin kendi içindeki siyasi operasyon" diyerek cevap verdi.
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