Son dakika! Başsavcılıktan Ekrem İmamoğlu’na “Kent Uzlaşısı” suçlaması: Terör örgütüyle organik bağ iddiası!

SAVCILIĞIN SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ

Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu'nun HDK ile gerçekleştirdiği ittifakın sadece bir seçim stratejisi değil, PKK/KCK'nın "demokratik özerklik" planının bir parçası olduğunu savunuyor. "Kent Uzlaşısı" kapsamında yapılan işbirliğinin organize, planlı ve örgütsel bir faaliyet olduğunu ifade eden savcılık, İmamoğlu'nun terör örgütüyle organik bağ kurduğu ve bu bağ üzerinden siyasi kadrolaşma sağladığı kanaatine vardı. Savcılık bu gerekçelerle, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını talep etmişti…

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZ HAKKI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun hem terör, hem de yolsuzluk dosyaları nedeniyle tutukluğa sevk etmişti. Ancak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, yolsuzluk dosyaları nedeniyle tutuklarken, 'Silahlı Terör Örgütü'ne Yardım' kapsamında İmamoğlu'na yönelik tutuklama yapmamıştı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu hakkında terör kapsamında serbest bırakılması üzerine tutukluluğa itirazı değerlendirdiği öğrenildi…Başsavcılığın itiraz hakkının 15 gün olması nedeniyle henüz itiraz hakkının devam ettiği öğrenildi…