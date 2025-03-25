CHP’nin algı operasyonlarının nedeni ne? Skandalın hepsinin başrolünde CHP’liler var!

İstanbul'a ve İstanbulluya hizmet etmeyi unutan CHP'li İBB'nin skandalları büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası tek tek ortaya çıktı. Para kuleleri görüntüleri, ihaleler üzerinden rüşvet çarkı kamuoyunun gündemine girerken CHP ise trolleri ile birlikte tüm bu skandalları örtmek için algı operasyonuna başvurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman AHaber canlı yayınında rezaletin başrollerinde hep CHP'lilerin olduğunu vurguladı.
İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın AHaber canlı yayınındaki mesajları:
PARAYI ALAN, VEREN, PAYLAŞAMAYAN, SAVCILIĞA BİLDİREN CHP'Lİ
Bence çok önemli, sokakta ve Anadolu'da bu konuşuluyor. Mesele çok net, meselenin AK Parti ve bizimle ilgisi yok. Çünkü; şikayette bulunan CHP'li, parayı alan CHP'li, parayı paylaşamayan CHP'li, konuyu savcılığa intikal ettiren CHP'li. Meselenin AK Parti - CHP rekabetiyle ilgisi yok. Mesele çok basit bir yolsuzluk olayı. Ben buna 2. İSKİ skandalı diyorum. İSKİ olayları olduğunda Nurettin Sözen kendisi vefat etti. Allah rahmet eylesin, bizim kültürümüzde ölülerin arkasından hayırla konuşunuz diye bir değerlendirme vardır. Kendisine bir kez daha rahmet dilemek isterim. İSKİ skandalı o zaman SHP'ydi... SHP'nin çok ciddi krizler yaşamasına yol açtı. Şimdi aynı skandal 32 yıl sonra tekrar aynı skandalın patladığını görüyüroruz. Burada mızrak çuvala sığmıyor. Meselenin çok net yolsuzluk ve CHP'nin içindeki bir tartışmadan kaynaklandığını belirtmek isterim.
Parayı alan, veren, paylaşamayan, savcılığa bildiren... CHP'nin algı operasyonlarının nedeni ne? | Video
İKİNCİ İSKİ SKANDALI YAŞANMAKTADIR
2. konu kurultayla ilgili de burada algı operasyonu yapmaya gerek yok, şikayette bulunan CHP'li, parayı alan CHP'li, parayı paylaşamayan CHP'li konuyu mahkemeye intikal ettiren CHP'li... Yani bu CHP'nin kendi iç işidir. Kurultayla ilgili tartışmayı başlatan kim, Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kılıçdaroğlu'nun bununla ilgili değerlendirmelerini görüyoruz. Yani herkesin bildiği sır diye çok güzel bir tabir vardır türkçede, kurultayda son anda döviz bürolarının açıldığını, paraların dağıtıldığını CHP'liler söyledi. Mesele CHP'nin kendi iç işidir. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Türkiye siyasetinde hiç görülmemiş şekilde 2. İSKİ skandalı yaşanmaktadır. Gündemi değiştirmek için meseleyi farklı bir şekilde ele almaya çalışıyorlar. Mesele çok açık net bir yolsuzluk soruşturmasıdır. Bu meseleyi böyle görmekte fayda var.