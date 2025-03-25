CHP’nin algı operasyonlarının nedeni ne? Skandalın hepsinin başrolünde CHP’liler var!

İKİNCİ İSKİ SKANDALI YAŞANMAKTADIR

2. konu kurultayla ilgili de burada algı operasyonu yapmaya gerek yok, şikayette bulunan CHP'li, parayı alan CHP'li, parayı paylaşamayan CHP'li konuyu mahkemeye intikal ettiren CHP'li... Yani bu CHP'nin kendi iç işidir. Kurultayla ilgili tartışmayı başlatan kim, Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kılıçdaroğlu'nun bununla ilgili değerlendirmelerini görüyoruz. Yani herkesin bildiği sır diye çok güzel bir tabir vardır türkçede, kurultayda son anda döviz bürolarının açıldığını, paraların dağıtıldığını CHP'liler söyledi. Mesele CHP'nin kendi iç işidir. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Türkiye siyasetinde hiç görülmemiş şekilde 2. İSKİ skandalı yaşanmaktadır. Gündemi değiştirmek için meseleyi farklı bir şekilde ele almaya çalışıyorlar. Mesele çok açık net bir yolsuzluk soruşturmasıdır. Bu meseleyi böyle görmekte fayda var.