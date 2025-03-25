Son dakika: CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e şaibeli kurultay soruşturması: İfadeye çağrıldı!

SES KAYDINI CHP'Lİ İSİM SAVCILIĞA VERDİ İDDİASI

Para karşılığında yapılan oy pazarlığını belgeleyen ses kaydını, CHP'li bir isim savcılığa teslim ettiği iddia edildi. CHP eski parti meclisi üyesi olan isim; Beykoz delegesi olan iki isim ile Özgür Çelik'e oy verilmesi için 150 bin ila 300 bin lira karşılığında rüşvet pazarlığı yapıldığını ve bunun ses kaydının elinde olduğunu belirterek ilgili ses kaydını savcılığa teslim ettiği öğrenildi.