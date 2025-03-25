SON DAKİKA | CHP kurultayındaki delege pazarlığı deşifre oldu! CHP’li isim ses kaydını savcılığa verdi

Fahrettin Çırak'ın, il delegeleri Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'e 150'şer bin TL teklif ettiği, yapılan pazarlıklar sonucunda 250'şer bin TL rüşvet karşılığında Özgür Çelik'e oy vermek için anlaşıldığı görüldü. Öte yandan söz konusu ses kaydının, eski CHP parti meclisi (PM) üyesi tarafından savcılığa verildiği öğrenildi.