Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | CHP kurultayındaki delege pazarlığı deşifre oldu! CHP'li isim ses kaydını savcılığa verdi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
06:44
SON DAKİKA | CHP kurultayındaki delege pazarlığı deşifre oldu! CHP'li isim ses kaydını savcılığa verdi
Son dakika haberi: CHP'de Beykoz, Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir belediyelerine yönelik yolsuzluk operasyonlarının işaret fişeği olan parti içi ihbar mekanizması, şimdi de dikkatleri olağanüstü kurultaya yöneltti. 5 CHP'li, kurultayın iptali için başvuruda bulundu.