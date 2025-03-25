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Haberler Yaşam SON DAKİKA | CHP kurultayındaki delege pazarlığı deşifre oldu! CHP'li isim ses kaydını savcılığa verdi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 06:44

SON DAKİKA | CHP kurultayındaki delege pazarlığı deşifre oldu! CHP'li isim ses kaydını savcılığa verdi

Son dakika haberi: CHP'de Beykoz, Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir belediyelerine yönelik yolsuzluk operasyonlarının işaret fişeği olan parti içi ihbar mekanizması, şimdi de dikkatleri olağanüstü kurultaya yöneltti. 5 CHP'li, kurultayın iptali için başvuruda bulundu.

YUSUF ÖZDEMİR
SON DAKİKA | CHP kurultayındaki delege pazarlığı deşifre oldu! CHP’li isim ses kaydını savcılığa verdi

Son dakika haberi: CHP'nin Kasım 2023'teki olağanüstü kurultayında delegelere para dağıtıldığı iddiaları gündemdeki yerini korurken bu iddiaları kanıtlayacak bir ses kaydı yayınlandı.

SON DAKİKA | CHP kurultayındaki delege pazarlığı deşifre oldu! CHP’li isim ses kaydını savcılığa verdi

Sosyal medyaya yansıyan ses kaydına göre, CHP İstanbul İl Kongresi öncesi CHP İl Başkanı Özgür Çelik için para karşılığında oy kullanılması için delegeler ile pazarlık yapıldığı görüldü.

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SON DAKİKA | CHP kurultayındaki delege pazarlığı deşifre oldu! CHP’li isim ses kaydını savcılığa verdi

Söz konusu ses kaydında Özgür Çelik adına rüşvet pazarlığı yapan isimlerin Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak ile Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş (tutuklu) ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir olduğu belirlendi.

SON DAKİKA | CHP kurultayındaki delege pazarlığı deşifre oldu! CHP’li isim ses kaydını savcılığa verdi

Fahrettin Çırak'ın, il delegeleri Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'e 150'şer bin TL teklif ettiği, yapılan pazarlıklar sonucunda 250'şer bin TL rüşvet karşılığında Özgür Çelik'e oy vermek için anlaşıldığı görüldü. Öte yandan söz konusu ses kaydının, eski CHP parti meclisi (PM) üyesi tarafından savcılığa verildiği öğrenildi.

SON DAKİKA | CHP kurultayındaki delege pazarlığı deşifre oldu! CHP’li isim ses kaydını savcılığa verdi

DELEGE BAŞINA 150 BİN TL TEKLİF EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kasım 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında soruşturma dosyasına giren bir ses kaydı, delegelerin para ile oy vermeye nasıl ikna edildiğini ortaya koydu.