Parayı alan, veren, paylaşamayan, savcılığa bildiren... CHP'nin algı operasyonlarının nedeni ne? | Video

Ekrem İmamoğlu'nun skandallarını örtmek için CHP algı operasyonuna başvururken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman yaşananlar ve süreçle ilgili AHaber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.