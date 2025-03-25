Parayı alan, veren, paylaşamayan, savcılığa bildiren... CHP'nin algı operasyonlarının nedeni ne? | Video
Ekrem İmamoğlu'nun skandallarını örtmek için CHP algı operasyonuna başvururken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman yaşananlar ve süreçle ilgili AHaber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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