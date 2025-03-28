SON DAKİKA | İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonunda şok detaylar! Zabıta olarak başladı emir veren konuma geldi

İ.K'nın "Qoala" isimli şirketin sahibi olduğunu, bu kişinin malzemesi ve ofisi olmadığını düşündüğünü dile getiren Coşkun, "Ama belediye iştiraklerine veya iş alan şirketlere şişirilmiş fatura kesmektedir. En son yaptığı işler 2024 Hacıbektaş Veli organizasyonu, 29 Mayıs İstanbul'un kurtuluşu sahne işleridir. S.G. isimli şahıs 'Imagina' isimli şirketin sahibidir. Duyduğum kadarıyla bu şirketin asıl sahibi Emrah Bağdatlı'dır. Bu şirketin ortaklarından biri ise İ.C.Y'dir. İ.C.Y, Ekrem İmamoğlu'nun oğlunun arkadaşıdır diye biliyorum. Daha sonra İ.C.Y hisselerini S.G'ye devretmiştir. Bu şirket de yine belediyeden yüksek meblağlı organizasyonlar almıştır. 2021'den sonra düzenli olarak 19 Mayıs, 29 Mayıs, 30 Ağustos, 6 Ekim, 29 Ekim işlerini yapmaktadırlar. Ben de bu şirkete organizasyonlarda ışık sistemi kurdum. Faturamı kestim, ödememi aldım. Bu firma direkt belediyeye fatura kesmemiştir, bu faturayı alt şirketlere fatura kestirerek İBB'ye bu firmalar yüksek bedelle kesmiş olabilirler." diye konuştu.

Coşkun, şüphelilerden Barış Kılıç'ın resmiyette değil fiili olarak "BTF" firmasıyla ilişkili olduğunu, bu firmanın CHP'nin mitinglerini yaptığını, Kılıç'ın babası ile Y.G'nin bu firmanın ortağı olduğunu ancak resmi olarak kendi adlarına kayıtlı olmadığını bildiğini kaydetti.

Bu kişilerin miting organizasyonlarında iş aldığını, Kılıç'ın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde belediyede zabıta olduğunu anlatan Coşkun, "Bu şahıs, bir örgüt varsa Emrah Bağdatlı'dan daha üst konumdadır. Çünkü Emrah'a iş yönlendiren kişiydi ve emir verebiliyordu." dedi.