Külliye’de ’Terörsüz Türkiye’ zirvesi! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, PKK'nın silah bırakması karşılığında, 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yaptı. Bahçeli'nin bu çağrısının ardından DEM Parti bir heyetini İmralı adasında cezasını çeken PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeye yolladı. Burada Öcalan ile görüşen heyet, daha sonra hem MHP'yi hem de AK Parti'yi ziyaret etti. Ardından Öcalan'ın 'PKK'ya silah bırakma' çağrısı yaptığı çağrısını kamuoyuna açıklayan heyet, Öcalan'ın da terörsüz Türkiye'ye destek vereceğini açıkladı.
GÖZLER KÜLLİYE'DE! BAŞKAN ERDOĞAN DEM HEYETİNİ KABUL EDECEK
Terörsüz Türkiye yolundaki bu kritik dönemeçte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün DEM heyetini kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşme 13.30'da başlayacak. Görüşmede, İmralı heyetinde de yer alan Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer alacak.
"Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz" diyen Başkan Erdoğan, "Türk'ü Kürt'ü ile "Türküyle Kürdüyle Arabıyla Alevisiyle Sünnisiyle hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye, topraklarımızı huzura hakim kılmak için gayret göstermeye inşallah devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.