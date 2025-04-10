Haberler Gündem Haberleri Külliye'de 'Terörsüz Türkiye' zirvesi! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek
Giriş Tarihi: 10.4.2025 11:08 Son Güncelleme: 10.4.2025 11:11

Külliye'de 'Terörsüz Türkiye' zirvesi! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek

Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla 'Terörsüz Türkiye' yolunda kritik bir viraja girdi. DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüştü. Öcalan 'Terörsüz Türkiye' yolunda PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı. AK Parti ve MHP ile de görüşen DEM Parti heyetini bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabul edecek.

Külliye’de ’Terörsüz Türkiye’ zirvesi! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, PKK'nın silah bırakması karşılığında, 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yaptı. Bahçeli'nin bu çağrısının ardından DEM Parti bir heyetini İmralı adasında cezasını çeken PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeye yolladı. Burada Öcalan ile görüşen heyet, daha sonra hem MHP'yi hem de AK Parti'yi ziyaret etti. Ardından Öcalan'ın 'PKK'ya silah bırakma' çağrısı yaptığı çağrısını kamuoyuna açıklayan heyet, Öcalan'ın da terörsüz Türkiye'ye destek vereceğini açıkladı.

GÖZLER KÜLLİYE'DE! BAŞKAN ERDOĞAN DEM HEYETİNİ KABUL EDECEK

Terörsüz Türkiye yolundaki bu kritik dönemeçte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün DEM heyetini kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşme 13.30'da başlayacak. Görüşmede, İmralı heyetinde de yer alan Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer alacak.

ERDOĞAN: TERÖRSÜZ TÜRKİYE İRADEMİZİ TEYİT EDECEĞİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü görüşme öncesi dün grup toplantısında önemli mesajlar verdi. "DEM Parti heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz" diyen Başkan Erdoğan, "Türk'ü Kürt'ü ile "Türküyle Kürdüyle Arabıyla Alevisiyle Sünnisiyle hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye, topraklarımızı huzura hakim kılmak için gayret göstermeye inşallah devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Külliye'de 'Terörsüz Türkiye' zirvesi! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek
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