Külliye’de ’Terörsüz Türkiye’ zirvesi! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, PKK'nın silah bırakması karşılığında, 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yaptı. Bahçeli'nin bu çağrısının ardından DEM Parti bir heyetini İmralı adasında cezasını çeken PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeye yolladı. Burada Öcalan ile görüşen heyet, daha sonra hem MHP'yi hem de AK Parti'yi ziyaret etti. Ardından Öcalan'ın 'PKK'ya silah bırakma' çağrısı yaptığı çağrısını kamuoyuna açıklayan heyet, Öcalan'ın da terörsüz Türkiye'ye destek vereceğini açıkladı.