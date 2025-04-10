Başkan Erdoğan bugün DEM heyetini kabul edecek | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına, DEM Parti heyetini kabul edeceğini açıklamıştı. Başkan Erdoğan ve DEM Parti görüşmesinin bugün gerçekleşeceği öğrenildi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.