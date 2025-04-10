Video Haber Başkan Erdoğan bugün DEM heyetini kabul edecek | Video
Başkan Erdoğan bugün DEM heyetini kabul edecek | Video

Başkan Erdoğan bugün DEM heyetini kabul edecek | Video

10.04.2025 | 11:31

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına, DEM Parti heyetini kabul edeceğini açıklamıştı. Başkan Erdoğan ve DEM Parti görüşmesinin bugün gerçekleşeceği öğrenildi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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