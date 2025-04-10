Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti | Video

Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla 'Terörsüz Türkiye' yolunda kritik bir viraja girdi. DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüştü. Öcalan 'Terörsüz Türkiye' yolunda PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı. AK Parti ve MHP ile de görüşen DEM Parti heyetini bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabul ediyor. Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Pervin Buldan, "Ben bunun önemli bir görüşme olduğunun altını çizmek istiyorum. Cumhurbaşkanı bizimle ilk kez bu konuyla ilgili görüşecek. Hepimize Türkiye'ye hayırlı olsun." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabulü sona erdi.