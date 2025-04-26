İSKİ’den TOKİ’ye şoke eden yazı! İBB dar gelirlinin evine gözünü dikti!

"BU PROJENİN KANAL İSTANBUL'LA İLGİSİ YOK"

Buradan konut alacakların tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.Tamamı. Bu ikinci yalan. Dediler ki, su kaynaklarını burada, bu projeyle birlikte İstanbul'un suyunu kesiyorlar dediler. Buranın Sazlıdere Barajı ile alakası yok. Barajı yıkacaklar dediler. Kenarından, köşesinden ilgisi alakası yok. Çünkü baraj yerinde duruyor. Gitsin baksınlar, görmüyorlarsa. Ki burası su havzası da değil. Bilmediği için. Biz bu projeyi su kaynaklarına zarar vermeyecek şekliyle, plan, yönetmelik, imar planı neyi emrediyorsa bu çerçevede yapıyoruz. Dediler ki, Kanal İstanbul projesinin parçasıdır. Bu da kuyruklu yalan. Bu projenin Kanal İstanbul'la yakından, uzaktan ilgisi yoktur." dedi.

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