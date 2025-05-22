Son dakika: İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 tutuklama! Aralarında Taner Çetin de var

20 FARKLI EYLEMDEN SORUMLU TUTULDU



Taner Çetin'in HTS incelemelerinde, Murat Ongun'a bağlı olarak hareket ettiği, kendi görev alanında hem belediye personelleri hem de iş adamları ile oluşturduğu yapı ile MASAK verileri ve ihale evraklarında yapılan incelemeler neticesinde 17 ihalede Harcama Yetkilisi olarak görev aldığı sevk yazısında aktarıldı. Diğer ihaleler ile bağlantılı olarak toplam 20 eylemden sorumlu olduğuna dair tespit bulunduğu tespiti yer alan sevk yazısında, Çetin'in hesap hareketlerinin incelenmesi ve etkin pişmanlıktan faydalanan dosya şüphelisi Noyan Kırmızıgül'ün ikrarı ile rüşvet aldığı vurgulandı.

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4 SUÇTAN TUTUKLANMASI İSTENDİ



Taner Çetin'in örgüt çatısı altında hem kendi kişisel menfaati hem de örgüt sisteminin devamlılığı için maddi menfaat teminleri yaptığı, üzerine atılı "Suç Örgütüne Üye Olmak", "İhaleye Fesat Karıştırmak", "Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık" ve "Rüşvet Almak" suçlarını işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtilerek tutuklanması talep edildi.

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HESAPLAR ÜZERİNDE PARA AKLANDI

Tutuklamaya sevk edilen diğer 15 şüphelinin tamamı ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen iş insanı oldukları belirtildi. Bunlardan, Taner Çetin'in asistanı olan Arzu Can'ın eşi Savaş Can idi. Can'ın Taner Çetin'in İBB bünyesinde yürüttüğü bazı ihalelere ilişkin usulsüzlük ve yolsuzluk faaliyetlerinden elde ettiği değerlendirilen gelirlerini, Savaş Can'a ait hesaplar üzerinden aklandığı iddiası sevk yazısında yer aldı.