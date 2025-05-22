Son dakika: İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 tutuklama! Aralarında Taner Çetin de var

Son dakika haberleri: İBB yolsuzluk soruşturmasında Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı.
6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şüpheliye ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı verildi.
SEVK YAZISININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan savcılığın hazırladığı sevk yazısında, şüpheli Taner Çetin'in SGK kayıtlarından 2015 yılı Ocak ayı itibari ile Avcılar Belediye Başkanlığından ayrılarak Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Beylikdüzü belediyesi bünyesinde çalışmaya başladığı yer aldı. Çetin'in 2019'da İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmasıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına görevlendirdiği sevk yazısında anlatıldı.
20 FARKLI EYLEMDEN SORUMLU TUTULDU
Taner Çetin'in HTS incelemelerinde, Murat Ongun'a bağlı olarak hareket ettiği, kendi görev alanında hem belediye personelleri hem de iş adamları ile oluşturduğu yapı ile MASAK verileri ve ihale evraklarında yapılan incelemeler neticesinde 17 ihalede Harcama Yetkilisi olarak görev aldığı sevk yazısında aktarıldı. Diğer ihaleler ile bağlantılı olarak toplam 20 eylemden sorumlu olduğuna dair tespit bulunduğu tespiti yer alan sevk yazısında, Çetin'in hesap hareketlerinin incelenmesi ve etkin pişmanlıktan faydalanan dosya şüphelisi Noyan Kırmızıgül'ün ikrarı ile rüşvet aldığı vurgulandı.
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4 SUÇTAN TUTUKLANMASI İSTENDİ
Taner Çetin'in örgüt çatısı altında hem kendi kişisel menfaati hem de örgüt sisteminin devamlılığı için maddi menfaat teminleri yaptığı, üzerine atılı "Suç Örgütüne Üye Olmak", "İhaleye Fesat Karıştırmak", "Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık" ve "Rüşvet Almak" suçlarını işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtilerek tutuklanması talep edildi.
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HESAPLAR ÜZERİNDE PARA AKLANDI
Tutuklamaya sevk edilen diğer 15 şüphelinin tamamı ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen iş insanı oldukları belirtildi. Bunlardan, Taner Çetin'in asistanı olan Arzu Can'ın eşi Savaş Can idi. Can'ın Taner Çetin'in İBB bünyesinde yürüttüğü bazı ihalelere ilişkin usulsüzlük ve yolsuzluk faaliyetlerinden elde ettiği değerlendirilen gelirlerini, Savaş Can'a ait hesaplar üzerinden aklandığı iddiası sevk yazısında yer aldı.
14 MİLYONLUK VİLLA DETAYI
Bu süreçte Çetin'in şüphelilere ait mal varlıklarının gizlenmesi ve transfer edilmesi faaliyetlerine destek verdiği anlatılan sevk yazısında, Tapu ve MASAK verileri incelemelerinde; Arzu Can'ın annesi Elif G. adına 12.09.2023 tarihinde villa alımı gerçekleştirildiği, Ancak söz konusu tarihte ve yakın zaman diliminde annesinin hesap hareketlerinde villa alımına ilişkin herhangi bir yüksek meblağlı para girişi veya çıkışı tespit edilemediği kaydedildi.
ASİSTANININ ANNESİNİN VİLLASINDA KİRACI
Villa alımıyla aynı tarihte, Savaş Can'ın hesabından 14 milyon TL para çıkışı olduğu, villa bedelinin kendisi tarafından karşılanmış olabileceği ihtimalini güçlendirildi. Yapılan araştırmada, Savaş Can'ın bu maliyeti karşılayacak bir ekonomik güçte olmadığı ve bu villada Taner Çetin'in kiracı olarak ikamet ettiği tespit edildi. Taner Çetin'in yıllık kira bedelini Arzu Can'ın annesi ve villanın sahibi Elif G.'nin hesabına gönderdiği ve o paranın birkaç gün sonra Elif G. tarafında Arzu Can'a tekrar gönderdiği öğrenildi. Elif G.'nin bu ödemeyi Çeşme Belediyesine ait bir şirkete kira bedeli olarak gönderdiği yer alan sevk yazısında, şüpheliler arasında organik bağ olduğu kaydedildi.