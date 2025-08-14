SON DAKİKA | Avukat Rezan Epözdemir’in tutuklama gerekçesi ortaya çıktı

TUTUKLAMA KARARIN GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Sulh Ceza Hakimliği'nce kimlik tespiti esnasında aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirten Epözdemir suçlamalara yönelik savunma gerçekleştirdi. Hakimlik, Rezan Epözdemir'in "Rüşvet alma" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama gerekçesine şu ifadeler yer aldı; Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin Epözdemir'in Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında 2021/2561 soruşturma sayılı dosyasında tutuklu bulunan Zekeriya Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak isimli şahısların tahliyesi ve akabinde ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması hususunda rüşvete aracılık ettiğine ve bu suretle de menfaat temin ettiğine ilişkin ihbar üzerine yürütülen soruşturma işlemleri kapsamında 07/07/2021 tarihli bir whatsapp konuşma kaydına ulaşıldığı,rüşvet eylemi sebebiyle meslekten ihraç edilen Cengiz Çallı ile Atalay Demirbaş isimli şahıs arasında geçen konuşmada alınan paranın "Rezan" isimli bir şahsa götürüleceğine dair ibarelerin bulunduğu yer aldı.