Rezan Epözdemir’in ’karanlık görüşme’ yalanı böyle çöktü! 25 dakika dedi: 2 saat 40 dakika çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklandı. Başsavcılıkça, Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor. Bu kapsamda İstanbul Adliyesi'ne dün götürülen Epözdemir'in savcılık sorgusu tamamlandı.
Savcılığın terör soruşturmasına ilişkin hazırladığı sevk yazısında, 2024 yılı sonlarında ulusal basında yer alan bir fotoğrafta aralarında şüpheli Rezan Epözdemir ve bazı yabancı istihbarat servisleri ile bağlantılı şahısların bir yemekte buluştukları değerlendirilen olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı. Epözdemir'in incelenen HTS kayıtlarında 21 Haziran 2014 tarihinde saat 20:26 ile 23:04 saatleri arasında yemekte bulunduğu tespiti sevk yazısında yer aldı.
GÖZALTINA ALINDI AJAN PAYLAŞIM YAPTI
Yemekte bulunan yabancı istihbarat servisi ile bağlantılı şahıslar ile Epözdemir'in görüşmesinin hayatın olağan akışına uygun olarak değerlendirilemeyeceğini ve savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu aktarılan sevk yazısında, Epözdemir'in gözaltına alınmasının ardından masada bulunan Michael Rubin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın suçlamalar aleyhine delil olarak değerlendirilmesi gerektiği yer aldı.
MICHAEL RUBIN'IN PAYLAŞIMI SORULDU
Rezan Epözdemir'in gözaltına alındığı gün Michael Rubin'in yapmış olduğu paylaşım soruldu. Epözdemir, "Bu şahsın neden bu şekilde tweet attığını bilmiyorum. Sosyal medyada TT olduğum ve çok konuşulduğu ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçlamasıyla gözaltına alındığım için benimle ilgili bu şekilde bir tweet atılmış olabilir. Yoksa benimle hiçbir tanışıklığı yoktur, kendisini hayatımda hiç görmedim." şeklinde yanıt verdi.
KARANLIK MASADA KARANLIK GÖRÜŞME
Öte yandan Rezan Epözdemir'in alınan HTS raporuna göre haklarında FETÖ/PDY suçlaması ile işlem yapılan şahıslarla dikkat çekici görüşmelerinin bulunduğu sevk yazısında belirtildi. Bu kapsamda araştırmaların soruşturmanın devamında derinlemesine süreceği, halen delil toplama sürecinin devam ettiği, sonuç itibari ile şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, ancak adli kontrol tedbirinin bu aşamada yeterli olacağı kanaatine varıldı.
25 DAKİKA DEDİ 2 SAAT 40 DAKİKA ÇIKTI
Terör Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık 2 saat ifade veren Rezan Epözdemir'e Michael Rubin sorulması üzerine "21.06.2014 tarihindeki 25 dakika haricinde hayatım boyunca bu kişiyi hiç görmedim, o tarihte de bu kişinin kim olduğunu bilmiyordum, hiç bir araya gelmedim. Hiçbir ilgi alakam yoktur. Bu şahsın kim olduğunu da 2024 yılının Kasım ayında trol saldırısı sebebiyle araştırıp öğrendim." dedi.
Diğer şahıslar hakkında da aynı ifadeyi kullanan Epözdemir'e yemeğin amacı soruldu. Cevap olarak, o dönem müvekkili olan Gürsel Tekin'in kendisini aradığı, yurt dışından heyet geldiğini, kardeşinin nişanlısının çeviri yapabilmesi için rica ettiğini ve bu şekilde gittiklerini söyledi. İfadesinin devamında, "Yaklaşık yarım saat, 45 dk belki 1 saat kadar oturduk sonrada kalktık. Erken kalktığımıza eminim. Orada bulunduğumuz süre zarfında Aylin hiç çeviri yapmadı. Yurter Özcan'ın orda olması sebebiyle buna gerek kalmadı." dedi. Ancak yapılan incelemede Epözdemir'in 2 saat 40 dakika orada kaldığı tespit edildi.
FETÖ, PKK TERÖR ÖRGÜTÜNDEN İŞLEM GÖREN ŞAHISLARLA İRTİBAT
Soruşturma kapsamında BTK'dan temin edilen HTS verilerinde yapılan incelemede Epözdemir'in FETÖ'den işlem görmüş 101 şahıs, PKK'dan işlem görmüş 38 şahıs ve hakkında terör örgütünden işlem görmüş 25 şahısla irtibatı tespit edildi. Buna ilişkin "Temas ettiğim kişilerin FETÖ terör örgütü ile iltisaklı olup olmadığını bilmem mümkün değildir." ifadelerini kullandı.