Rezan Epözdemir’in ’karanlık görüşme’ yalanı böyle çöktü! 25 dakika dedi: 2 saat 40 dakika çıktı!

MICHAEL RUBIN'IN PAYLAŞIMI SORULDU

Rezan Epözdemir'in gözaltına alındığı gün Michael Rubin'in yapmış olduğu paylaşım soruldu. Epözdemir, "Bu şahsın neden bu şekilde tweet attığını bilmiyorum. Sosyal medyada TT olduğum ve çok konuşulduğu ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçlamasıyla gözaltına alındığım için benimle ilgili bu şekilde bir tweet atılmış olabilir. Yoksa benimle hiçbir tanışıklığı yoktur, kendisini hayatımda hiç görmedim." şeklinde yanıt verdi.

KARANLIK MASADA KARANLIK GÖRÜŞME

Öte yandan Rezan Epözdemir'in alınan HTS raporuna göre haklarında FETÖ/PDY suçlaması ile işlem yapılan şahıslarla dikkat çekici görüşmelerinin bulunduğu sevk yazısında belirtildi. Bu kapsamda araştırmaların soruşturmanın devamında derinlemesine süreceği, halen delil toplama sürecinin devam ettiği, sonuç itibari ile şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, ancak adli kontrol tedbirinin bu aşamada yeterli olacağı kanaatine varıldı.