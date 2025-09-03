Beykoz Belediyesi davası devam ediyor! İlk celsenin ikinci gününde sanıklar hakim karşısında

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 belediye çalışanı hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti. Başkan Alaattin Köseler ile 20 şüpheli, 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli sayısı 26'ya yükselmiş, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli ise 4 Mart'ta tutuklanmıştı.
BAŞKAN KÖSELER DAHİL 13 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Beykoz Belediyesi'ne yönelik "İhaleye Fesat Karıştırma" soruşturması kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'le birlikte 22 şüpheli, 4 Mart tarihinde adliyeye getirilmiş, savcılık 22 şüpheliden birini serbest bırakırken Köseler dahil 18 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 4 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmişti. Hakimlik de Köseler dahil 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti. Dosyada adı geçen 3 şüpheliye ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
BAŞKAN KÖSELER'İN 67 YIL 3 AYA KASAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında hazırlanan 402 sayfalık fezlekede 78 mal ve hizmet alım ihalesi mercek altına alınarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu, özel kalem müdürü Veli gümüş ve özel kalem personeli Metin Ülgey'in ise yönetici olarak değerlendirilmişti. Başkan Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 67 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti.
BEYKOZ SANIKLARI HAKİM KARŞISINDA
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen fezleke sonrası İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan kamu davasında mahkeme iddianameyi kabul etmişti. Başkan Köseler dahil 26 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmanın ikinci gününde Başkan Köseler dahil 13 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken 13 tutuksuz sanık ve avukatlar da salonda yerini aldı.
"BAŞKAN BİZİMLE GÖRÜŞMEDİ"
Tutuklu mekanik firması sahibi Uğur İnci, 11 yıldır Beykoz Belediyesiyle çalıştıklarını söyleyerek, uzun yıllardır belediyeden alacaklarının olduğunu, tahsil için belediye başkanıyla görüşmek istediklerini ancak belediyeye dahi giremediklerini anlattı.
44 MİLYON ALACAK VAR
İnci, "Restoran yangını olunca, belediye başkanı bizi sorumluymuşuz gibi belediyeye çağırdı, ancak biz yaptığımız işlemleri mail olarak her zaman belediyeye atardık. eski dönemden gelen 8 milyonluk bir alacağımız vardı. Bizde alacağımızı aldıktan sonra işimizi yapacağımızı söyledim. Yıldız Güneş bizim muhatabımızın artık duran bülbül olduğunu söyledi. 3-4 yıldır emeklerimizin karşılığını alamadık. Duran Bülbül zor durumda olduklarını ve işlerin ilerlemediğini söyleyerek ihalelere davet eti bizi. Bizde eski dönemden kalan alacaklarımızı almak için tekrar belediyeyle çalışmak zorunda kaldık. Şuanda alacağımız 44 milyon oldu. Soruşturma başlamadan önce borç için belediyeye ihtar çektik noter aracılığıyla. belediyede bize yazı gönderdi eski döneme ilişkin borçları kabul etmediklerini, kendi dönemlerinde olan 5 milyon civarındaki borcu taksitle ödeyeceklerini söylediler. İhalesiz bir iş veya usulsüz bir şey yapmadım. Belediye müşterilerimizden sadece biri, piyasada bilinen bir firmayız. Neden burada olduğumu dahi bilmiyorum" dedi.
BİR İHALEYİ KAZANIRKEN DİĞERİNİ KAYBETTİM"
Bir başka firma yetkilisi olan tutuklu sanık Mustafa Karadağ ise "2024 yılında çalıştığım Ataşehir Belediyesi'nden ayrıldım. Belediyede Onur Demirci'yle tanışmıştım. Onur'un şirketine ortak oldum, burda çalışmaya başladım. Sektörü öğrendikten sonra kendi şirketimi kurdum. Birçok belediyeye iş yaptım. Beykoz da bunlardan biriydi. Katıldığım ihalelerden birini kazanırken birini kaybettim" şeklinde konuştu.
"BİR GÜN SONRA MÜDÜRLÜKTEN ALINDIM"
Tutuklu sanık Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, "Mayıs 2024 tarihinde başkan yardımcısı olarak Beykoz Belediyesi'ne geldim. Ancak bir gün sonra başkan yardımcılığı görevinden alındım. Haziranda ise sosyal yardım işleri müdürü olarak görevlendirildim. Evrakları incelediğimde bütçenin ihaleye katılacak durumda olmadığını gördüm, ek bütçe talebinde bulunmak istedim. Ancak bütçe alamadım. Eylülün son haftası ek bütçe İBB'den verildi. 30 eylüle kadar bu müdürlüğü üstlendim. Sonrasında Başkan yardımcısı olarak yoluma devam ettim. Bu süreçte pazarlık usulüyle ihaleler yaptık. Ben 4 buçuk aydır cezaevindeyim. Veli Gümüş benim kendisine kumpas kurduğumu söylemiş fakat ben böyle bir şey yapmadım. Bunu yapsam neden onlarla birlikte hareket edeyim? Veli Bey kendi akrabalarını işe almıştı" dedi.