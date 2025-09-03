Beykoz Belediyesi davası devam ediyor! İlk celsenin ikinci gününde sanıklar hakim karşısında

BAŞKAN KÖSELER'İN 67 YIL 3 AYA KASAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında hazırlanan 402 sayfalık fezlekede 78 mal ve hizmet alım ihalesi mercek altına alınarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu, özel kalem müdürü Veli gümüş ve özel kalem personeli Metin Ülgey'in ise yönetici olarak değerlendirilmişti. Başkan Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 67 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti.

BEYKOZ SANIKLARI HAKİM KARŞISINDA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen fezleke sonrası İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan kamu davasında mahkeme iddianameyi kabul etmişti. Başkan Köseler dahil 26 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmanın ikinci gününde Başkan Köseler dahil 13 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken 13 tutuksuz sanık ve avukatlar da salonda yerini aldı.