Son dakika | Gürsel Tekin AHaber’e konuştu: Görevimin başındayım, planlarımızı yapıyoruz

KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Gürsel Tekin, "Kemal Bey ile görüşmedim, benim CHP'liliğimi kimse tartışamaz. Hayatım boyunca altı ok'a sadık kaldım, arkadaşlarım da aynı şekilde tertemizdir." dedi.

İŞTE GÖREVLENDİRİLEN İSİMLER!

Görevde uzaklaştırılan isimlerin yerine, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetim görevlendirilmişti.