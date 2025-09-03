Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Gürsel Tekin AHaber'e konuştu: Görevimin başındayım, planlarımızı yapıyoruz
Son dakika haberi: CHP'nin iptal edilen İstanbul Kongresi sonrası yeni il başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin AHaber'e konuştu. Gürsel Tekin, "Görevimin başındayım, planlarımızı yapıyoruz" dedi. Gürsel Tekin, "Üyelikten istifa etmedim, ben CHP'liyim" vurgusunu yaparken, aidat iddialarıyla ilgili olarak ise, "Hırsızlık-arsızlık bulamayıp aidat konuşuyorlar" diye konuştu. Tekin karar sonrası CHP'den kimseyle temasının olmadığını açıkladı.

Son dakika haberi... İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

GÜRSEL TEKİN: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

Gürsel Tekin AHaber'e flaş açıklamalarda bulundu. Tekin yaptığı açıklamada görevinin başında olduğunu, planlamalarını yaptıklarını kaydederken, ihraç kararını ise kamuoyunun takdirine bıraktığını ifade etti.

Gürsel Tekin, "Üyelikten istifa etmedim, ben CHP'liyim" vurgusunu yaparken, aidat iddialarıyla ilgili olarak ise, "Hırsızlık-arsızlık bulamayıp aidat konuşuyorlar" dedi. Tekin karar sonrası CHP'den kimseyle temasının olmadığını açıkladı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Gürsel Tekin, "Kemal Bey ile görüşmedim, benim CHP'liliğimi kimse tartışamaz. Hayatım boyunca altı ok'a sadık kaldım, arkadaşlarım da aynı şekilde tertemizdir." dedi.

İŞTE GÖREVLENDİRİLEN İSİMLER!

Görevde uzaklaştırılan isimlerin yerine, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetim görevlendirilmişti.

