Son Dakika | Gürsel Tekin A Haber'e konuştu: "Görevimin başındayım, planlarımızı yapıyoruz" | Video
Son dakika haberi: CHP'nin iptal edilen İstanbul Kongresi sonrası yeni il başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin A Haber'e konuştu. Gürsel Tekin, "Görevimin başındayım, planlarımızı yapıyoruz" dedi. Gürsel Tekin, "Üyelikten istifa etmedim, ben CHP'liyim" vurgusunu yaparken, aidat iddialarıyla ilgili olarak ise, "Hırsızlık-arsızlık bulamayıp aidat konuşuyorlar" diye konuştu. Tekin karar sonrası CHP'den kimseyle temasının olmadığını açıkladı.
