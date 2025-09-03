Video Haber Son Dakika | Gürsel Tekin A Haber'e konuştu: "Görevimin başındayım, planlarımızı yapıyoruz" | Video
Son Dakika | Gürsel Tekin A Haber'e konuştu:

Son Dakika | Gürsel Tekin A Haber'e konuştu: "Görevimin başındayım, planlarımızı yapıyoruz" | Video

03.09.2025 | 11:22

Son dakika haberi: CHP'nin iptal edilen İstanbul Kongresi sonrası yeni il başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin A Haber'e konuştu. Gürsel Tekin, "Görevimin başındayım, planlarımızı yapıyoruz" dedi. Gürsel Tekin, "Üyelikten istifa etmedim, ben CHP'liyim" vurgusunu yaparken, aidat iddialarıyla ilgili olarak ise, "Hırsızlık-arsızlık bulamayıp aidat konuşuyorlar" diye konuştu. Tekin karar sonrası CHP'den kimseyle temasının olmadığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika | Gürsel Tekin A Haber’e konuştu: Görevimin başındayım, planlarımızı yapıyoruz | Video 08:18
Son Dakika | Gürsel Tekin A Haber'e konuştu: "Görevimin başındayım, planlarımızı yapıyoruz" | Video 03.09.2025 | 11:22
Son Dakika: İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! CHP’li 2 belediyeye operasyon: 7 gözaltı kararı | Video 01:50
Son Dakika: İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! CHP'li 2 belediyeye operasyon: 7 gözaltı kararı | Video 03.09.2025 | 10:31
Bakan Kurum’dan Malatya’da yapımı tamamlanan 300 bin konuta ilişkin paylaşım | Video 01:31
Bakan Kurum'dan Malatya'da yapımı tamamlanan 300 bin konuta ilişkin paylaşım | Video 03.09.2025 | 10:20
29 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyon: 64 şüpheli tutuklandı | Video 00:50
29 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyon: 64 şüpheli tutuklandı | Video 03.09.2025 | 08:32
Özgür Özel: Gürsel Tekin partiden ihraç edildi 01:34
Özgür Özel: Gürsel Tekin partiden ihraç edildi 02.09.2025 | 21:39
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! 39:22
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 02.09.2025 | 21:31
Apartman görevlisinin bıçaklanarak öldürülmesi güvenlik kamerasında 01:22
Apartman görevlisinin bıçaklanarak öldürülmesi güvenlik kamerasında 02.09.2025 | 18:55
MHP lideri Devlet Bahçeli Hikmet Çetin’le görüştü 03:54
MHP lideri Devlet Bahçeli Hikmet Çetin'le görüştü 02.09.2025 | 17:58
SON DAKİKA | CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı: Kongre iptal edildi! Gürsel Tekin görevlendirildi | Video 20:33
SON DAKİKA | CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı: Kongre iptal edildi! Gürsel Tekin görevlendirildi | Video 02.09.2025 | 16:26
Bakan Yerlikaya: İstanbul’da 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdik | Video 00:49
Bakan Yerlikaya: "İstanbul'da 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdik" | Video 02.09.2025 | 11:40
Zabıtayı sopayla döven CHP’li başkanın dosyası kabarık çıktı | Video 01:30
Zabıtayı sopayla döven CHP'li başkanın dosyası kabarık çıktı | Video 01.09.2025 | 16:17
Yalova’da TCG İçel fırkateyni suya indirildi | Video 07:13
Yalova'da TCG İçel fırkateyni suya indirildi | Video 01.09.2025 | 16:14
Hatay’da İYİ Parti ve CHP’li isimlerden Bakan Kurum’a teşekkür | Video 00:41
Hatay'da İYİ Parti ve CHP'li isimlerden Bakan Kurum'a teşekkür | Video 01.09.2025 | 15:01
Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi’nde konuştu | Video 05:04
Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde konuştu | Video 01.09.2025 | 13:56
Başkan Erdoğan, Çin’de Putin’le görüştü! Yakın zamanda ülkemize bekliyoruz | Video 07:20
Başkan Erdoğan, Çin'de Putin'le görüştü! "Yakın zamanda ülkemize bekliyoruz" | Video 01.09.2025 | 11:01
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le görüştü | Video 00:39
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le görüştü | Video 01.09.2025 | 09:03
Başkan Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı | Video 02:39
Başkan Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı | Video 31.08.2025 | 15:31
Başkan Erdoğan, ŞİÖ zirvesi için Çin’de | Video 09:02
Başkan Erdoğan, ŞİÖ zirvesi için Çin'de | Video 31.08.2025 | 09:12
SON DAKİKA... Özgür Özel’in Gazze algısı tutmadı: TBMM’deki skandal sözlerini bu kez arşiv yalanladı! 02:31
SON DAKİKA... Özgür Özel’in Gazze algısı tutmadı: TBMM’deki skandal sözlerini bu kez arşiv yalanladı! 30.08.2025 | 12:14
Büyük Zaferin 103’üncü yıl dönümü: Başkan Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret etti! | Video 20:46
Büyük Zaferin 103'üncü yıl dönümü: Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti! | Video 30.08.2025 | 11:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY