TEKNOFEST'te nefes kesen görüntüler: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları sahnede

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknolojiye gönül veren milyonları bu kez İstanbul'da buluşturuyor. Bugüne dek 11 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapan festival, İstanbul'un tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle bütünleşerek milyonlara bilim, teknoloji ve inovasyon coşkusu yaşatacak. Atatürk Havalimanı'nda 21 Eylül'e kadar devam edecek TEKNOFEST İstanbul, inovasyon dolu yarışmalardan nefes kesen hava gösterilerine uzanan, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor

TOPLAM ÖDÜL 65 MİLYON LİRA



Kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkan TEKNOFEST İstanbul'da, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL'nin üzerinde maddi destekten yararlanacak; dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek. İlhamın kaynağı, teknolojinin kalbi TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu. 58 ana kategori ve 137 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarıyla yenilikçi fikirlerin sergileneceği festival, bilimin ve teknolojinin geleceğine yön verecek öğrencileri, girişimcileri ve teknoloji meraklılarını buluşturacak.

MÜZİK ŞÖLENİ



İstanbul, miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaştan ziyaretçiye unutulmayacak bir beş gün sunacak. Festival kapsamında; gökyüzünde süzülen nefes kesici hava gösterileri, coşkuyu doruğa çıkaran konserler ve sahne gösterileri, ufuk açacak sergi ve eğitici atölyeler, sürükleyici simülasyon deneyim alanları, yıldızlara yolculuk imkânı sunan planetaryum, bilim şovları, teknolojinin dünü ve bugününü buluşturan TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli gurur kaynağımız deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi teknoloji ve heyecan dolu birçok deneyim bir arada yer alacak. TEKNOFEST İstanbul, 19 Eylül'de unutulmaz bir müzik şölenine sahne olacak. Türk rock müziğinin sevilen sanatçılarından Kıraç, güçlü sesi ve özgün yorumuyla saat 19.00'da festival sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

GİRİŞLER ONLINE KAYIT İLE



Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek. Öte yandan festival alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçiler için hızlı ve kolay erişim imkânı sağlarken, etkinlik alanındaki trafik yoğunluğunu da azaltabilecek. TEKNOFEST İstanbul ve ziyaretçi kaydı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.