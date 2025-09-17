Selçuk Bayraktar: "Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik" | Video

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda bu sabah başladı. Türkiye'nin savunma sanayi araçlarının sahne alacağı, birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti. Teknofest kuşağının NSosyal'de sonra yeni bir adım daha attığını belirten TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Küre Dijital Ansiklopedi. 1,5 yıldır titizlikle yürütülen bir çalışmanın ürünü. Küre yapay zeka destekli, açık kaynaklı ve güvenilir bilginin kaynağı olacak. Küre, hakikatin mecrası olacak. Sizleri NSosyal'e ve Küre'ye davet ediyorum" dedi.