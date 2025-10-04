Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Sumud Filosu'nda yer alan vatandaşlarımız ülkeye nasıl dönecek? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli açıkladı
Giriş Tarihi: 4.10.2025 11:29 Son Güncelleme: 4.10.2025 12:20

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Sumud Filosu'nda yer alan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşüyle ilgili açıklama yaptı. Öncü Keçeli, "Vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir. " dedi.

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir." açıklamasında bulundu.

'ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARININ DA YER ALMASI PLANLANIYOR'

Öncü Keçeli, "Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir." dedi. Keçeli, "Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

