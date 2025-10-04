Sümeyye Erdoğan Bayraktar: İsrail ömrünü korkarak geçirecek
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Havalimanı'nda, "Öyle büyük bir zulüm ki insanlar bunu kabul etmiyor alışmıyor. Hiçbir zaman alışmamalıyız, unutmamalıyız. İsrail korkuyor ve ömürlerini de korkarak geçirecek. Filistinliler ömrünü cesaretle yaşayacak. İnşallah daha güzel bir dünya göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:25
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: İsrail ömrünü korkarak geçirecek 04.10.2025 | 18:35
01:13
Ayçin Kantoğlu: İsrail çıplak arama yaptı 04.10.2025 | 17:55
04:14
11:20
28:04
02:28
11:59
00:30
MİT, İsrail’e casusluk yapan dedektifi yakaladı | Video 03.10.2025 | 08:30
00:36
03:06
İlber Ortaylı yoğun bakımda! 03.10.2025 | 00:06
04:52
AHaber Aşdod Limanı'ndaki Sumud Filosu'nu görüntüledi 02.10.2025 | 17:50
03:38
SON DAKİKA! İstanbul'da deprem! Şükrü Ersoy'dan ilk değerlendirme | Video 02.10.2025 | 15:13
00:14
03:22
11:43
SON DAKİKA: Mikeno ablukayı deldi, Gazze kara sularına ulaştı! | Video 02.10.2025 | 09:14
00:45
04:32
06:10
Sumud Filosu'nda saldırı alarmı 01.10.2025 | 20:55
03:05
Vize engeli değil, vicdansızlık! 01.10.2025 | 20:14
00:14
Başkan Erdoğan, Bahçeli ve DEM Parti Eş Başkanları ile görüştü | Video 01.10.2025 | 16:03