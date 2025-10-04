Sümeyye Erdoğan Bayraktar: İsrail ömrünü korkarak geçirecek

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Havalimanı'nda, "Öyle büyük bir zulüm ki insanlar bunu kabul etmiyor alışmıyor. Hiçbir zaman alışmamalıyız, unutmamalıyız. İsrail korkuyor ve ömürlerini de korkarak geçirecek. Filistinliler ömrünü cesaretle yaşayacak. İnşallah daha güzel bir dünya göreceğiz" ifadelerini kullandı.