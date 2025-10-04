Video Haber SON DAKİKA: İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da | Video
SON DAKİKA: İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da | Video

SON DAKİKA: İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da | Video

04.10.2025 | 17:19

Son dakika haberi: İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket eden THY uçağı saat 15.50'de havalimanına ulaştı. Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a geldi.

