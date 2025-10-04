SON DAKİKA | Sumud Filosu'nda yer alan vatandaşlarımız ülkeye döndü: 36'sı Türk 137 aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a indi! | Video
Son dakika haberi: İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket eden THY uçağı saat 15.50'de havalimanına ulaştı. Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:20
28:04
02:28
11:59
00:30
MİT, İsrail’e casusluk yapan dedektifi yakaladı | Video 03.10.2025 | 08:30
00:36
03:06
İlber Ortaylı yoğun bakımda! 03.10.2025 | 00:06
04:52
AHaber Aşdod Limanı'ndaki Sumud Filosu'nu görüntüledi 02.10.2025 | 17:50
03:38
SON DAKİKA! İstanbul'da deprem! Şükrü Ersoy'dan ilk değerlendirme | Video 02.10.2025 | 15:13
00:14
03:22
11:43
SON DAKİKA: Mikeno ablukayı deldi, Gazze kara sularına ulaştı! | Video 02.10.2025 | 09:14
00:45
04:32
06:10
Sumud Filosu'nda saldırı alarmı 01.10.2025 | 20:55
03:05
Vize engeli değil, vicdansızlık! 01.10.2025 | 20:14
00:14
Başkan Erdoğan, Bahçeli ve DEM Parti Eş Başkanları ile görüştü | Video 01.10.2025 | 16:03
45:50
Başkan Erdoğan'dan TBMM'de flaş açıklamalar | Video 01.10.2025 | 15:26
18:05