SON DAKİKA | Sumud Filosu'nda yer alan vatandaşlarımız ülkeye döndü: 36'sı Türk 137 aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a indi! | Video

Sumud Filosu'nda yer alan vatandaşlarımız ülkeye döndü: 36'sı Türk 137 aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a indi!

Son dakika haberi: İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket eden THY uçağı saat 15.50'de havalimanına ulaştı. Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a geldi.