SON DAKİKA... MHP lideri Bahçeli: Meclis açılışına katılmamak millete saygısızlıktır!

Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, 28. dönem TBMM 4. yasama yılının ilk grup toplantısında hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımızı takip eden muazzez vatandaşlarımızı en halisane duygularımla selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni yasama yılının ülkemize, siyaset hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum. TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 105 yılda gazi Meclis'te görev yapıp ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet hayatta olanlara da uzun ömür diliyorum.

CHP BAŞTAYI TAŞA VURDU!

TBMM aziz milletimizin göz bebeği ve iradesinin tecelligahıdır. TBMM demokrasinin can damarıdır. TBMM devletimizin kurucu temelidir, Türk milletinin ta kendisidir. Milletin verdiği vekalet görevini taşımak ve temsil etmek her vekilin başlıca sorumluluğudur. Burası boykot ve protestolara sahne olup ucuz gösterilere sahne olacak bir yer değildir. Yeni yasama yılı açılış oturumunda sudan bahaneler ile katılmayan, milletin iradesine saygısızlık yapan CHP baltayı taşa vurdu. Gafil cüretkarlık ile bayağı gerekçelere sığınmayı tercih etmiştir. Kendi düşenin dövünmeye hakkı yoktur. Sadece cumhurbaşkanımızı ve meclisimizi değil Türk milletini de yok saydığı ortada. Demokratik sonuçlarına katlanacaklar. Meclis açılışı oturumu hemen ardından sayın Kurtuluş'un davetine katılan parti başkanlarının yan yana olmaları milletimizi umutlandırmıştır. Teşekkür eden tek kare fotoğrafa milli iradenin özlemleri yansımıştır.

1 EKİM'DEKİ FOTOĞRAF TÜRKİYE'NİN FOTOĞRAFIDIR

CHP siyaseti meşruiyetten yoksun sakat bir siyasettir. Bu ağır siyaset kusurunun milletimize vereceği hiçbir şeyi yoktur. Özgür Özel'in 1 Ekim'deki fotoğrafla ilgili eleştirileri kıskançlığın şifresidir. O fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafıdır. Söz milletindir, irade hüküm milletindir. Rüşvet çamurunun elbette siyasi sonuçları olacaktır. Egemenliğin yegane kaynağı büyük Türk milletidir. Söz milletindir, karar milletindir, hüküm milletindir. Mandacıların izini sürmek isteyen çıkarsa tavsiyem CHP'ye bakmalarıdır. Mavi vatana masal diyenler çıkacaktır. Karabağ zaferinden rahatsız olanlar görülecektir. Yabancı ülkelerden aman dilenenlerin eşkâli belirlenecek.

CHP FRENİ BOŞA ALMIŞ ŞARAMPOLE YUVARLANMIŞTIR

BM'de Dünya Türkiye'yi konuşmuşken CHP freni boşa almış şarambole yuvarlanmıştı. Bu CHP'den hiçbir halt olmaz olamaz. Mahkeme kapılarına yüz sürmeleri kendi iç meseleleridir. Mahkeme kararları, YSK çıkışları, karşılıklı çıkışlar bölünme eşiğindeki CHP'yi gün yüzüne çıkarmaktadır.

MÜDDEİ CHP'Lİ, MÜŞTEKİ CHP'Lİ, FAİL CHP'LİDİR

Müddei CHP'li müşteki CHP'li fail CHP'lidir. CHP'de kılıçlar çekilmiş ortak akıl kaybolmuştur. CHP'nin önüne geleni suçlaması omurgalı bir tavır değildir. CHP'nin istikrarsızlığı Türk siyaset hayatını olumsuz etkileyecektir. İçinde bulunduğu kaos, bu partinin geleceği açısından esef verici ve yürek yaralayıcıdır. CHP'nin hesap vermesi gereken, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları vardır ve ortadadır. Özgür Özel'in savcı ve hakimlerle uğraşması meydan meydan dolaşarak zehir aşılaması suçluluk psikolojisinin yansımasıdır. İBB yolsuzluk ve rüşvetin pençesinde ekosistemin etkisi altındadır. Gayrimeşru işlerin hesabını vermeleri şarttır. Yargılamanın derhal başlaması da dileğimizdir.