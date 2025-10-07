SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli: İmralı YPG ve SDG'ye silah bırakma çağrısı yapsın! | Video

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. TBMM'nin yeni yasama yılına katılmayan Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiren Bahçeli "TBMM'deki yeni yasama yılına katılmayan sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tahammülsüzlük gösteren CHP yine baltayı taşa vurmuştur. Meclis açılışına katılmamak millete saygısızlıktır" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine değinen MHP lideri Bahçeli "Terörsüz Türkiye milli hedeftir. Hedef büyüktür. Türkiye kutlu bir doğum arefesindedir" açıklaması yaptı. Bahçeli, YPG ve SDG'nin İmralı'nın silah bırakma çağrısına uymadığını belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı: Beklentim PKK'nın kurucu önderinin YPG'ye ve SDG'ye silah bırakma çağrıda bulunmasıdır!