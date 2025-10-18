Özgür Özel yine Türkiye'yi şikayet etti! Bu kez adres: Hollanda! Akla ziyan sözler...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, yine Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Avrupa Sosyalist Partisi PES Kongresi’nde konuşan Özel, 'Türkiye'de demokrasi saldırı altında' diyerek algı operasyonuna imza attı. Skandal ifadeler kullanan Özel'in verdiği bir örnek ise pes dedirtti. Özel, Türkiye'yi şikayet ederken ünlülerin uyuşturucu kullanımını da normalleştirmeye kalktı.
CHP'li belediyelerdeki yaşanan yolsuzluk skandalları sonrası sık sık Avrupa'yı mesken tutan Özgür Özel yine Türkiye'yi şikayet etti. Partisindeki krizleri ve skandalları örtbas için algı operasyonlarına kalkışan Özel, Türkiye'de demokrasinin saldırı altında olduğunu iddia ederken, akla ziyan ifadeler kullandı.
TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET İÇİN AVRUPA'YI MESKEN TUTTU!
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Avrupa Sosyalist Partisi PES Kongresi'nde konuşan Özel, "Türkiye'de demokrasi saldırı altında, insan hakları ve seçme-seçilme hakkı saldırı altında. Böyle bir günde Türkiye ile dayanışma göstermek üzere bu söz hakkını bize verdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Özgür Özel yine Türkiye'yi şikayet etti! | Video
Özel, "Yalnızca partimize yönelik saldırılar ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklunması değil mesele... " ifadelerini kullandı.