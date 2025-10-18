Video Haber Özgür Özel yine Türkiye'yi şikayet etti! | Video
18.10.2025 | 14:47

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, yine Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Avrupa Sosyalist Partisi PES Kongresi’nde konuşan Özel, 'Türkiye'de demokrasi saldırı altında' diyerek algı operasyonuna imza attı. Skandal ifadeler kullanan Özel'in verdiği bir örnek ise pes dedirtti. Özel, Türkiye'yi şikayet ederken ünlülerin uyuşturucu kullanımını da normalleştirmeye kalktı.

