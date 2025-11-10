Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü: Devlet erkanı Anıtkabir’de

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Anıtkabir'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Başkan Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

Atatürk'ün 87 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Aziz Atatürk, vefatınızın yıl dönümünde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne tutku ile sahip çıkıyor ve yeni eserlerle nakış nakış işliyoruz. İstikrarlı ve muzaffer Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.