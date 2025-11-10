Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü: Devlet erkanı Anıtkabir'de | Video
10.11.2025 | 09:39
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında Anıtkabir'deki resmi törene katıldı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan; "Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" ifadelerine yer verdi.
