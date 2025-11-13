Uçağın gövde kısmı Türkiye’ye getirilecek... Gözler karakutuda! 27. dakikada uçakta ne oldu
Son dakika haberleri: Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı geçtiğimiz gün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçakta bulunan 20 askerimizin şehit olduğu ifade edildi. Düşen askeri kargo uçağına ait kara kutu Türkiye'ye getirildi. Düşen kargo uçağının enkazında incelemeler başladı. Havalandıktan 27 dakika sonra hiçbir sinyal vermeden radardan kaybolan uçağa ne olduğunu dün bulunan karakutu çözecek.
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağında bulunan 20 askerimiz şehit olduğunu açıkladı.
Gürcistan'da düşen TSK'ya ait C-130 uçağının kara kutusu (Flight Recorder) Türkiye'ye getirildi. Kazanın nedeni, uzman ekipler tarafından yapılacak incelemelerle aydınlatılacak. Enkaz çalışmaları ve ön rapor hazırlıkları sürüyor.
27. DAKİKADA UÇAKTA NE OLDU?
Havalandıktan 27 dakika sonra hiçbir sinyal vermeden radardan kaybolan uçağa ne olduğunu dün bulunan karakutu çözecek. A Haber ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, ASAM Başkanı Dr. Eray Güçlüer şu ifadelere yer verdi:
“İki tane kara kutu var: Biri ses kayıtlarının bulunduğu kara kutu, diğeri ise teknik verilerin yer aldığı kara kutu. Kara kutuyu Amerika’ya gönderirseniz ortalama 7–10 günde sonuç alınabiliyor; bizim ekiplerimiz bunu yaparsa, bir gün içinde ne olduğunu anlarlar.”
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI GECE DE SÜRDÜ
Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde dün düşen Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağının enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de devam etti. Kakheti bölgesine bağlı Signagi Belediyesi'nde dağlık alanda düşen C-130 tipi askeri kargo uçağı için bölgeye giden kaza kırım ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları ikinci gününde, sabah saatlerinden itibaren helikopterlerin de desteğiyle sürdü.
Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı ekiplerle Gürcistan ordu birliklerinin de aktif olarak yer aldığı arama kurtarma çalışmaları, İçişleri Bakanı Geka Geladze ve Savunma Bakanı İrakli Çikovani tarafından yerinde takip edildi.
Havanın kararmasıyla bölgeden birçok askeri ve arama kurtarma ekiplerine ait araç ayrılmaya başlasa da uçağın düştüğü alandaki çalışmaların gece de devam ettiği görüldü. Gece saatlerinde, enkaz alanından 3 helikopter ile bazı ambulans ve itfaiye araçları da ayrıldı.
Sabah erken saatlerde Türkiye'den gelen arama kurtarma ekibi ve uzmanların da yer aldığı çalışmalar sırasında, basın mensuplarının bölgeden yaklaşık bir kilometre uzaklıktan gelişmeleri takip etmesine izin verildi.
Çalışmalar kapsamında kazanın nedenini aydınlatacak olan uçağın kara kutusuna ulaşıldı. Kokpitin kule, kabin ve diğer hava araçları ile olan konuşmalarını ve uçuş verilerini kaydeden Flight Recorder uçağın kuyruk bölümünde bulunur.
Kara kutunun incelenmek üzere Türkiye’ye getirildiği bildirildi.
Öte yandan enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri’deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi.
Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçik’ten 19’unun naaşına ulaşılırken, kayıp olan Mehmetçiğin naaşını arama çalışmaları devam ediyor.
Gürcistan’da dün düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının enkazındaki arama çalışmaları sürüyor. Kazada, şehit olan 20 Mehmetçik’ten 19’unun naaşına ulaşılırken, kayıp olan Mehmetçiğin naaşını arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına helikopterler de destek verirken, ulaşılan şehit naaşları enkaz bölgesinden çıkarıldı.
Bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, Gürcistan ve Türkiye'den gelen ekipler koordineli şekilde çalışmayı sürdürüyor.