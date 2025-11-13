Video Haber Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de! Gürcistan'tan havalanan uçak Ankara'ya iniş yaptı
13.11.2025 | 22:43

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı geçtiğimiz gün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.

