Gürcistan'da düşen uçağımızın karakutusu Türkiye'ye getirildi | Video

13.11.2025 | 09:31

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı dün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçakta bulunan 20 askerimizin şehit olduğu ifade edildi. Düşen askeri kargo uçağına ait kara kutu Türkiye'ye getirildi.