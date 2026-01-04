ABD’den Venezuela’ya petrol operasyonu

2025'te kendisini dünya barış elçisi ilan eden, uluslararası kuruluşların 'barış ödülü verdiği ABD Başkanı Donald Trump 2026'ya egemen bir ülkeye operasyon yaparak girdi. Önceki gece Venezuela'nın başkenti Karakas'ta peş peşe 7 şiddetli patlama sesi ve alçaktan uçan uçak sesleri duyulmasının ardından kentin birçok bölgesinden dumanlar yükseldi. Ülkenin 4 eyaletindeki 7 ilde düzenlenen ve ABD'nin 'Yeniden Şimşek' adını verdiği operasyonda ABD'nin özel kuvvetler birimi Delta Force görev aldı.

87 DAKİKA SÜRDÜ

Karakas'taki halk peşpeşe patlamalar sonrası havalimanlarına akın etti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, saldırıları, "ABD'nin ülkesinin petrolünü ve madenlerini ele geçirme girişimi" olarak nitelendirdi ve olağanüstü hal ilan etti. ABD'nin Venezuela'ya savaş uçakları ve helikopterlerle yaptığı müdahale 87 dakika sürdü. Trump ise sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro, eşi ile birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir" açıklamasında bulundu. Maduro, Trump tarafından, petrol gelirlerini uyuşturucu bağlantılı suçları finanse etmek için kullanmakla itham ediliyor.

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, ülke dışındaki Maduro karşıtı muhalif Venezuelalılar tarafından sevinçle karşılanırken dünyadan peşpeşe tepkiler geldi. Fransa "Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yol açan askeri operasyon, uluslararası hukukun temelini oluşturan güç kullanmama ilkesini ihlal etmektir" açıklamasını yaptı. Rusya'nın açıklamasında "Şiddetle Amerikan yönetimini halihazırdaki tutumunu yeniden gözden geçirmeye ve egemen bir ülkenin meşru olarak seçilmiş devlet başkanını ve eşini serbest bırakmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, Venezuela'daki gelişmelerin bölgede endişe verici sonuçları olabileceğini belirtti. Çin ABD'nin "hegemonik" olarak nitelendirilen eylemlerinin Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde barışı ve güvenliği tehdit ettiğini vurgulayarak, "Bunu güçlü şekilde kınamaktayız" açıklaması yaptı. ABD müdahalesi sonrası sokağa dökülen Venezuelalılar da "ABD, dünyanın polisi değildir, Venezuela bunu kanıtlayacak. Bu mücadele tek bir başkan için değil, bir arada duran onurlu insanlar içindir. Bolivar'ın memleketi çok yaşasın" dedi.

TV ŞOVU GİBİ İZLEDİM

ABD Başkanı Donlad Trump "Operasyon müthişti. TV şovu gibi izledim" dedi. ABD Başkanı, Maduro'nun ABD donanmasına ait gemiyle New York'a götürüldüğünü veABD topraklarında yargılanacağını belirtti.

TÜRKİYE'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı gelişmelerle ilgili olarak itidal çağrısı yaptı: Venezuela'da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Türkiye Venezuela'daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliğinin, ülkede bulunan Türk vatandaşlarıyla iletişimi ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürüyor.

TRUMP'TAN İTİRAF: PETROLE HAKİM OLACAĞIZ

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında Venezuela'nın petrol endüstrisine çok güçlü bir şekilde müdahil olacaklarını belirterek, "ABD'nin dev petrol şirketlerini devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar" dedi. Trump, "(Venezuela) Güvenli, uygun ve makul geçiş yapabileceğimiz bir zamana kadar ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

SON GÖRÜŞME ÇİN HEYETİYLE

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun son diplomatik görüşmesi Çin heyetiyle oldu. Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılardan yaklaşık 12 saat önce Çin heyetiyle görüştü.