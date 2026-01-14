Ankara 4 aydır susuz vatandaş isyan etti

Uzun süren su kesintileri nedeniyle günlük yaşamlarında ciddi sıkıntılar çektiğini dile getiren vatandaşlar, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) şikâyet başvurusunda bulundu. Yoğun şikâyet başvurularında temizlik başta olmak üzere günlük işlerin aksadığını belirten vatandaşlar, hijyen sorununun baş gösterdiğini, okula giden çocuklarına duş aldıramadıklarını dile getirdi. Başvurularda, halka su hizmeti vermekle yükümlü olan belediyelerden dert yanan vatandaşlar, "devletin devreye girmesini" istedi.

HABER BİLE VERİLMİYOR

Belediyelerin su ihtiyacına yönelik planlamaları zamanında yapmamaları nedeniyle su kesintileri yaşandığına dikkati çeken vatandaşlar, "Zamanında alternatif su kaynakları planlamasının yapılması gerekiyordu" ifadelerini kullandı. Bazı vatandaşlar da "Yapılan periyodik su kesintilerinin zamanı bile bize doğru dürüst bildirilmedi. 12 saatlik su kesintisinden su kesilince haberdar olabiliyoruz" şikâyetini dile getirdiler.

İDAREYE SORULACAK

Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca kuruma yapılan başvuruları işleme aldı. Görevlendirilecek KDK uzmanları, öncelikle su hizmeti veren belediyelerle temasa geçerek vatandaşların şikâyetini ortadan kaldırılacak çalışmalar hakkında bilgi isteyecek. Belediyelere sorunun çözülmesi için yasal sorumlulukları hatırlatılacak. Yapılmaması halinde ise mevzuatta yer alan yaptırımlar devreye sokulacak.

ARTIK PLANSIZ KESİNTİ VAR

Mansur Yavaş'ın "Su kesintileri sona erdi" açıklamasına rağmen, başkentte planlı kesintilerin yerini plansız ve ani kesintiler aldı. "Arıza" gerekçesiyle yapılan "planlı kesintiler" 4 ayı aşkın sürede kalıcı çözüme kavuşmadı. Ancak Mamak, Çankaya, Yenimahalle, Ayaş ve Elmadağ'da plansız kesintiler sürüyor. Tolga ÖZLÜ/SABAH

YATIRIM YAPILMADI KAYIP REKORU KIRDI

2019'dan bu yana altyapı yatırımlarının yetersiz olduğu eleştirileri artarken, Sayıştay ile Tarım ve Orman Bakanlığı raporları kayıp-kaçak oranının yüzde 37'ye ulaştığını, bunun yaklaşık 65 milyon metreküp suya denk geldiğini ortaya koydu. Su fiyatı 2019'da metreküpü yaklaşık 5 TL iken 2025'te 156 TL'ye çıkarak yüzde 3024 arttı. DSİ verilerine göre Ocak 2026'da barajlarda aktif doluluk yüzde 4.7'ye düştü. Pompa sistemlerinin zamanında kurulmadığı belirtildi. Tolga ÖZLÜ/SABAH