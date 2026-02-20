  • Haberler
  • SON DAKİKA | 6 sosyal medya platformu için flaş karar: Kişisel Verileri Koruma Kurumu harekete geçti!

Son dakika haberi... Dijital ortamdaki kontrolsüz içeriklerin çocuk ve genç gelişimine olumsuz etkileri küresel ölçekte tartışılırken, Türkiye de koruyucu önlemler için düğmeye bastı. Sosyal medya kullanımına yönelik yaş kısıtlaması düzenlemesi için hazırlıklar hız kazanırken Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan da önemli bir adım geldi. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlatıldı.

Son dakika: Sosyal medya platformlarının kontrolsüz içeriklerinin çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri dünya üzerinde tartışılmaya devam ediliyor. Ülkeler platformlara karşı tek tek önlemler alıyor. Türkiye'de de sosyal medya kullanımına yaş kısıtlaması düzenlemesinin hazırlığı yapılıyor.

KVKK İNCELEME BAŞLATTI!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı.

KVKK'den yapılan açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında işlem tesis edildiği belirtildi.

ÇOCUKLARA DİJİTAL KORUMA...

Açıklamada, "Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

BAKAN GÖKTAŞ: SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ ÇOK YAKINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geçtiğimiz günlerde sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş paylaşımında, "çocuklarımızı korumaya yönelik sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetmişti:

"Sosyal medyada sürekli ekranları kaydırmak o kadar normalimiz haline geldi ki... Artık bir konuya odaklanma süremiz 8 saniyeyi geçmiyor. Bu sürekli uyarılma hali çocuklarımıza bize göre daha fazla zarar veriyor. Çocuklarımızın dikkat süresi son 10 yılda en az yüzde 30 azaldı. Bu da onların odaklanmalarını, arkadaşlık ilişkilerini, okulda başarı oranlarını doğrudan etkiliyor. Bu da öğretmenlerimizin öğretme süreçlerini oldukça zorlaştırdı. Tam da bu sebeple dünyanın dört bir yanında çocuklar için sosyal medya düzenlemeleri tartışılıyor, hayata geçiriliyor. Biz de çocuklarımıza daha güvenli bir internet ortamı sunmak için çalışıyoruz. Siz velilerimizden de öğretmenlerimizden de bu konuda destek istiyoruz. Çocuklarımız için güvenli interneti hep birlikte mümkün kılabiliriz."

