SON DAKİKA | 6 sosyal medya platformu için flaş karar: Kişisel Verileri Koruma Kurumu harekete geçti!
Son dakika haberi... Dijital ortamdaki kontrolsüz içeriklerin çocuk ve genç gelişimine olumsuz etkileri küresel ölçekte tartışılırken, Türkiye de koruyucu önlemler için düğmeye bastı. Sosyal medya kullanımına yönelik yaş kısıtlaması düzenlemesi için hazırlıklar hız kazanırken Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan da önemli bir adım geldi. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlatıldı.
KVKK İNCELEME BAŞLATTI!
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı.
KVKK'den yapılan açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında işlem tesis edildiği belirtildi.
ÇOCUKLARA DİJİTAL KORUMA...
Açıklamada, "Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.