Özgür Özel'den gece yarısı dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu hamlesi: Şaibeli kurultay davası öncesi...
Parti içi kriz ve yolsuzluk skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'nin 'Şaibeli Kurultay Davası' yarın görülecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gece yarısı dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu hamlesi geldi. Özel'in tavrı 'olası mutlak butlan kararı' için bir ön alma ve tepki olarak yorumlandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisindeki yolsuzluk ve rüşvet skandallarını savunmaya devam ederken, parti içinde yürüttüğü kavgadan da geri durmuyor.
ŞAİBELİ KURULTAY DAVASI YARIN!
1 Nisan'da CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
Duruşmanın önceki celsesinde mahkeme, dosyanın, savcının görüşü doğrultusunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar vermişti.