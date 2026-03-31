Özgür Özel’den gece yarısı dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu hamlesi: Şaibeli kurultay davası öncesi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gece yarısı 2.4 milyon takipçisi bulunan kişisel Instagram hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nu takipten çıkardı.

KILIÇDAROĞLU: DERHAL ÇIKIP AÇIKLAYIN

"CHP kirliliği kabul etmez" diyen Kemal Kılıçdaroğlu şaibeli kurultay ile ilgili olarak, "Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir. Ben yıllarımı CHP'ye vermişim, kirliliği asla kabul etmeyen, karşısında duran, bizim bazı belediye başkanlarımız kirliliğe bulaştığında hemen partinin dışına çıkarttık. Kurultayın şaibesini bilmiyorum. Elimde bir şey yok. Bunu söyleyen kişi bir partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı. Bu ağır bir suçlamadır. Bu bireysel bir olay değildir. Bireysel pencereden bakarsanız bu yanlıştır. Bu partinin kimliği, kuruluş felsefesi çerçevesinde ele alınması gereken bir olaydır. Şikayetler geliyor ama bu farklı bir şeydir. Bugüne kadar yapılan hiçbir kurultayda CHP bu suçlamayla karşı karşıya kalmamıştır. İlk kez 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Derhal çıkıp açıklama yapmaları gerekiyor." sözlerini kullanmıştı.