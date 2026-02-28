CHP’de yeni kriz: İşte genel merkezin hedefine aldığı 9 vekil! Kemal Kılıçdaroğlu detayı...

Bir yandan yolsuzluk soruşturmaları diğer yandan istifa dalgası ile mücadele eden CHP, bu kez iç isyanla boğuşuyor. Parti içi muhalefetin geçtiğimiz pazar günü Ankara'da gerçekleştirdiği 6.5 saatlik gizli toplantı ve genel merkeze yöneltilen ağır eleştiriler, CHP'de deprem etkisi yarattı.