CHP'de yeni kriz: İşte genel merkezin hedefine aldığı 9 vekil! Kemal Kılıçdaroğlu detayı...
CHP'de parti içi muhalefetin Ankara'da gerçekleştirdiği gizli toplantı, genel merkezi kızdırdı. Parti yönetiminin, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 9 vekili bir kez daha hedefine aldığı ve ihraç etmeyi planladığı iddia ediliyor.
Giriş Tarihi: 28.02.2026 08:16
Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 08:19