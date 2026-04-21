PUBG'de 'okul baskını' provası! İşte oyunlar üzerinden çocuklara, gençlere ve topluma kurulan tuzak
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan 'okul saldırıları' Türkiye'yi derinden sarstı. Okul saldırılarını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli ve Ömer Ket'in sosyal medya platformlarındaki organize/provokatif gruplarla bağlantıları tespit edildi. Her iki ildeki okul saldırılarının benzerliği başta PUBG olmak üzere dijital oyunların yarattığı tehlikeyi yeniden tartışmaya açtı. Özellikle; çocukların ve gençlerin oynadığı ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı bulunan PUBG'deki 'okul baskını' haritasının sosyal medya uygulamalarında 'özendirici' biçimde yayınının yapıldığı görüldü. Uzmanlar, bu tür içeriklerin 'duyarsızlaşma' ve gerçek hayat ile sanal dünya arasındaki hassasiyetin kaybolmasına neden olduğunu belirtiyor.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarını gerçekleştiren saldırganların yoğun biçimde şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunlar oynadığı belirlendi. Vahşeti normalleştiren oyunların yarattığı tehlike kamuoyunda tekrar konuşulmaya başlandı.
ÇOCUKLARA, GENÇLERE VE TOPLUMA KURULAN TUZAK!
Ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı bulunan 'PUBG' isimli oyundaki 'okul baskını/school shooting' temalı bölüm ile birlikte 'tık' uğruna çocukların/gençlerin ne biçimde kurban edildiği sosyal medya platformlarındaki kontrolsüz/denetimsiz içeriklerin topluma nasıl bir tuzak kurduğu açıkça gözler önüne serildi.
PUBG, Roblox, GTA (Grand Theft Auto), Call Of Duty, Fortnite ve benzeri oyunların çocuk ve gençlerde şiddeti normalleştirdiği değerlendirmeleri yapılırken, vatandaşlar bu gibi oyunlar için bir dizi önlem alınması gerektiği çağrısında da bulunuyor.