  • PUBG'de 'okul baskını' provası! İşte oyunlar üzerinden çocuklara, gençlere ve topluma kurulan tuzak

PUBG'de 'okul baskını' provası! İşte oyunlar üzerinden çocuklara, gençlere ve topluma kurulan tuzak

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan 'okul saldırıları' Türkiye'yi derinden sarstı. Okul saldırılarını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli ve Ömer Ket'in sosyal medya platformlarındaki organize/provokatif gruplarla bağlantıları tespit edildi. Her iki ildeki okul saldırılarının benzerliği başta PUBG olmak üzere dijital oyunların yarattığı tehlikeyi yeniden tartışmaya açtı. Özellikle; çocukların ve gençlerin oynadığı ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı bulunan PUBG'deki 'okul baskını' haritasının sosyal medya uygulamalarında 'özendirici' biçimde yayınının yapıldığı görüldü. Uzmanlar, bu tür içeriklerin 'duyarsızlaşma' ve gerçek hayat ile sanal dünya arasındaki hassasiyetin kaybolmasına neden olduğunu belirtiyor.

ORKUN ENVER GÖZÜBÜYÜK

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarını gerçekleştiren saldırganların yoğun biçimde şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunlar oynadığı belirlendi. Vahşeti normalleştiren oyunların yarattığı tehlike kamuoyunda tekrar konuşulmaya başlandı.

ÇOCUKLARA, GENÇLERE VE TOPLUMA KURULAN TUZAK!

Ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı bulunan 'PUBG' isimli oyundaki 'okul baskını/school shooting' temalı bölüm ile birlikte 'tık' uğruna çocukların/gençlerin ne biçimde kurban edildiği sosyal medya platformlarındaki kontrolsüz/denetimsiz içeriklerin topluma nasıl bir tuzak kurduğu açıkça gözler önüne serildi.

PUBG, Roblox, GTA (Grand Theft Auto), Call Of Duty, Fortnite ve benzeri oyunların çocuk ve gençlerde şiddeti normalleştirdiği değerlendirmeleri yapılırken, vatandaşlar bu gibi oyunlar için bir dizi önlem alınması gerektiği çağrısında da bulunuyor.

OKUL BASKINI/SCHOOL SHOOTING

Özellikle; PUBG isimli oyundaki 'okul baskını/school shooting' temalı bölüm ve bu bölüm üzerinden sosyal medya uygulamaları Youtube, Twitch, Kick benzeri platformlarda yoğun olarak etkileşim uğruna yayınlar yapıldığı görüldü.

VAHŞETİ NORMALLEŞTİREN YAYINLAR ÜZERİNDEN PARA KAZANIYORLAR!

'Okul baskını' provalarının yapıldığı, vahşetin ve şiddetin normalleştirildiği yayınlar ile çocuklar ve gençler üzerinden 'maddi kazanç' kaygısı güdüldüğü belirlendi.

Oyun içeriğinin doğrudan çatışma ve öldürme teması üzerine kurulu olması, özellikle küçük yaş grupları açısından risk oluşturabileceği yönünde değerlendirmelere yol açıyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI!

Oyunlarla başlayıp, algoritmik yönlendirme ile büyüyen bu tehlike içeren yayınlar sosyal medya platformları tarafından da açıkça öne çıkarılıyor.

Uzmanlar, 'Dijital platformlar, özellikle algoritmik yönlendirme ve yaş doğrulama konusunda daha sorumlu davranmalıdır' değerlendirmesini yapıyor.

DİJİTAL OYUNLARA DÜZENLEME GELİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geçtiğimiz günlerde, dijital oyunlarla ilgili düzenleme hazırlığı olduğunu kaydetti ve sosyal medya platformlarına vurgu yaptı.

Göktaş, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişememesini, diğer yandan da sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de 1 milyondan fazla kullanıcısı varsa ülkeye bir temsilci atamasını öngördüklerini anlatarak, "Oyunlarla ilgili de bir düzenlememiz var. Ailelerden çok yoğun talep var ve gerçekten bu konuda kamuoyunda da yoğun destek görüyoruz. Çocukların internete ve dijital çağa en güvenli şekilde erişimini sağlamayı amaçladık." dedi.

Göktaş, bu çalışmayı gelecek günlerde hayata geçirmek istediklerini söyledi.

