PUBG’de ’okul baskını’ provası! İşte oyunlar üzerinden çocuklara, gençlere ve topluma kurulan tuzak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geçtiğimiz günlerde, dijital oyunlarla ilgili düzenleme hazırlığı olduğunu kaydetti ve sosyal medya platformlarına vurgu yaptı.

Göktaş, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişememesini, diğer yandan da sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de 1 milyondan fazla kullanıcısı varsa ülkeye bir temsilci atamasını öngördüklerini anlatarak, "Oyunlarla ilgili de bir düzenlememiz var. Ailelerden çok yoğun talep var ve gerçekten bu konuda kamuoyunda da yoğun destek görüyoruz. Çocukların internete ve dijital çağa en güvenli şekilde erişimini sağlamayı amaçladık." dedi.

Göktaş, bu çalışmayı gelecek günlerde hayata geçirmek istediklerini söyledi.