Okul saldırıları sonrası sıkı takip: Yüzlerce gözaltı, binlerce erişim engeli

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından soruşturma kapsamında 1866 internet adresine erişim engeli getirildiğini bildirdi. Soruşturmalar çerçevesinde, sosyal medya üzerinden saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 307 hesap yöneticisi tespit edildi. Ayrıca halkı yanıltıcı bilgiler yayan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, toplumda kin ve düşmanlığa neden olabilecek paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 411 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

"C31K" BAĞLANTILI KANALLAR KAPATILDI

Açıklamada, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve "C31K" adıyla faaliyet gösteren bir oluşuma da dikkat çekildi. Bu kapsamda, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinde bu grupla bağlantılı 111 kanalın kapatıldığı bildirildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

Emniyet yetkilileri, toplumu yanıltmaya yönelik içerikler ile kamu düzenini bozma amacı taşıyan faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.