  • Sözcü Yazarı Emin Çölaşan'dan pes dedirten 'deprem konutları' hazımsızlığı: Bunları kim saydı, nerede saydı?

Türkiye, 6 Şubat depremlerinin ardından tek yürek oldu. Deprem bölgesindeki iller devlet-millet beraberliğiyle kısa sürede ihya edildi, geriye ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'deprem turistleri' olarak adlandırdığı hazımsız muhalefet kaldı. Sözcü Yazarı Emin Çölaşan da bugünkü köşesinde akılalmaz bir yazı kaleme aldı. TOKİ'nin yaptığı konutların şüpheli olduğunu ifade eden Çölaşan somut gerçeklere rağmen 'Nerede bu 450 bin konut?' gibi akla ziyan sözler kullandı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Tüm Türkiye yıkılan şehirleri ihya etmek için elele verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümet deprem bölgesi için hızlıca 'inşa' politikasını devreye aldı. Kısa bir süre içerisinde deprem bölgelerinde yeni yapılan evler, işyerleri afetzedelere teslim edildi.

CHP başta olmak üzere muhalefet ise yandaşlarıyla, trolleriyle birlikte devletin adımlarını karalamak için algı operasyonlarına başladı. Somut gerçeklere rağmen deprem bölgesinde evlerin yapılmadığı gibi akıldışı iddialarda bile bulundular.

BAŞKAN ERDOĞAN 'DEPREM TURİSTLERİ' OLARAK NİTELEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise hem deprem bölgesine yardım etmeyen hem de milletin birliğini bozmaya çalışan tüm bu hazımsızları 'deprem turistleri' olarak niteledi.

SÖZCÜ YAZARI EMİN ÇÖLAŞAN'DAN BÜYÜK HAZIMSIZLIK: BU KONUTLARI KİM SAYDI?

Sözcü yazarı Emin Çölaşan da 'TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi' programının ardından bugünkü köşesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin çalışmalarını karalamaya kalkıştı. Başkan Erdoğan'ın "Tam 455 bini aşkın ev ve iş yerini afetzedelerimize teslim ettik. Hamdolsun, şimdi bu kardeşlerimiz yeni yuvalarında huzuru kalple aileleriyle, sevdikleriyle rahatça oturuyorlar." ifadelerini hedef alan Çölaşan yapılan 450 bini aşkın konutu ve çalışmayı 'masal' olaran tanımladı. Çölaşan yazısında hazımsızlığını daha da ileri götürerek, "Nerede bu 450 bin konut, nerede... Bunları kim saydı, nerede ve nasıl saydı?... Söylenenlerin hepsi şüpheli" gibi akılalmaz ifadeler kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN: YENİ YUVALARINDA SEVDİKLERİYLE RAHATÇA OTURUYORLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul için 100 bin sosyal konut programında, "TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk." demişti.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: İlk anahtarları 45 günde teslim ettik. 174 ayrı proje alanında, 3 bin 500 şantiyede 200 bini aşkın personelle çok kısa bir süre içinde deprem bölgemizi yeniden imar ve ihya ettik. 11 ilimizi parklarıyla, bahçeleriyle, altyapısıyla, çarşıları, tarihi yapıları, sokak, meydan ve caddeleriyle yeniden ayağa kaldırdık. Acıdan rant devşirmek isteyen deprem turistlerine aldırmadan canımızı dişimize taktık. 'Hükümet bu enkazın altında kalır.' umuduyla başarısız olmamızı bekleyenlere en güzel cevabı tarihi bir başarıya imza atarak verdik. İşte sizler de gördünüz. Geçtiğimiz 27 Aralık'ta, yani depremin üzerinden 3 sene bile geçmeden tam 455 bini aşkın ev ve iş yerini afetzedelerimize teslim ettik. Hamdolsun, şimdi bu kardeşlerimiz yeni yuvalarında huzuru kalple aileleriyle, sevdikleriyle rahatça oturuyorlar.

