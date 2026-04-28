Sözcü Yazarı Emin Çölaşan’dan pes dedirten ’deprem konutları’ hazımsızlığı: Bunları kim saydı, nerede saydı?

CHP başta olmak üzere muhalefet ise yandaşlarıyla, trolleriyle birlikte devletin adımlarını karalamak için algı operasyonlarına başladı. Somut gerçeklere rağmen deprem bölgesinde evlerin yapılmadığı gibi akıldışı iddialarda bile bulundular.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Tüm Türkiye yıkılan şehirleri ihya etmek için elele verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümet deprem bölgesi için hızlıca 'inşa' politikasını devreye aldı. Kısa bir süre içerisinde deprem bölgelerinde yeni yapılan evler, işyerleri afetzedelere teslim edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN 'DEPREM TURİSTLERİ' OLARAK NİTELEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise hem deprem bölgesine yardım etmeyen hem de milletin birliğini bozmaya çalışan tüm bu hazımsızları 'deprem turistleri' olarak niteledi.

SÖZCÜ YAZARI EMİN ÇÖLAŞAN'DAN BÜYÜK HAZIMSIZLIK: BU KONUTLARI KİM SAYDI?

Sözcü yazarı Emin Çölaşan da 'TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi' programının ardından bugünkü köşesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin çalışmalarını karalamaya kalkıştı. Başkan Erdoğan'ın "Tam 455 bini aşkın ev ve iş yerini afetzedelerimize teslim ettik. Hamdolsun, şimdi bu kardeşlerimiz yeni yuvalarında huzuru kalple aileleriyle, sevdikleriyle rahatça oturuyorlar." ifadelerini hedef alan Çölaşan yapılan 450 bini aşkın konutu ve çalışmayı 'masal' olaran tanımladı. Çölaşan yazısında hazımsızlığını daha da ileri götürerek, "Nerede bu 450 bin konut, nerede... Bunları kim saydı, nerede ve nasıl saydı?... Söylenenlerin hepsi şüpheli" gibi akılalmaz ifadeler kullandı.