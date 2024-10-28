Başkan Erdoğan'ın Hatay'da ziyaret ettiği depremzede aile SABAH'a konuştu: Yeni yuvamızın ilk misafiri oldu
Hatay'da TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarına yerleşen İpek ailesinin ilk misafiri Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Erdoğan'ı yeni yuvasının kapısının önünde gördüğünde heyecanlandığını anlatan Ceylan İpek, "Gözlerime inanamadım. Rüyadayım sanki. Bizimle sohbet etti, çocuklarımıza hediyeler verdi. Kendisine çay ikram ettik. Yeni yuvamızın ilk misafiri Cumhurbaşkanımız oldu" dedi.
Giriş Tarihi: 28.10.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 07:12