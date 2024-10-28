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Başkan Erdoğan'ın Hatay'da ziyaret ettiği depremzede aile SABAH'a konuştu: Yeni yuvamızın ilk misafiri oldu

Hatay'da TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarına yerleşen İpek ailesinin ilk misafiri Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Erdoğan'ı yeni yuvasının kapısının önünde gördüğünde heyecanlandığını anlatan Ceylan İpek, "Gözlerime inanamadım. Rüyadayım sanki. Bizimle sohbet etti, çocuklarımıza hediyeler verdi. Kendisine çay ikram ettik. Yeni yuvamızın ilk misafiri Cumhurbaşkanımız oldu" dedi.

MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 28.10.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 07:12
Başkan Erdoğan’ın Hatay’da ziyaret ettiği depremzede aile SABAH’a konuştu: Yeni yuvamızın ilk misafiri oldu

Hatay'da TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarına yerleşen İpek ailesi, ilk misafir olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamanın mutluluğunu yaşadı.

Başkan Erdoğan’ın Hatay’da ziyaret ettiği depremzede aile SABAH’a konuştu: Yeni yuvamızın ilk misafiri oldu

Hatay'da yaşayan İpek ailesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depreme merkez Antakya ilçesindeki Odabaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı binada yakalandı.

Başkan Erdoğan’ın Hatay’da ziyaret ettiği depremzede aile SABAH’a konuştu: Yeni yuvamızın ilk misafiri oldu

Evleri ağır hasar alan Ahmet İpik (32) ve Ceylan İpek (24), çocukları Azra (8) ve Mustafa (3) ile dışarı çıkmaya başardı. Önce çadırda daha sonra konteyner kentte kalan aile, 15 gün önce Gülderen Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan 3+1 konutlarına taşındı.

Başkan Erdoğan’ın Hatay’da ziyaret ettiği depremzede aile SABAH’a konuştu: Yeni yuvamızın ilk misafiri oldu

Önceki gün konut teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İpek ailesine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Aileyi yeni yuvalarında ilk ziyaret eden de Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Aile ile sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye ederken, ikram edilen çayı yudumladı, tatlıyı yedi.

Başkan Erdoğan’ın Hatay’da ziyaret ettiği depremzede aile SABAH’a konuştu: Yeni yuvamızın ilk misafiri oldu

'KIZIMIN GÖZLERİ DOLDU'

Başkan Erdoğan'ı evlerinden ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen alüminyum ustası Ahmet İpek, "Cumhurbaşkanımızı görünce çok heyecanlandık. Çocuklarım, evimizin ilk misafiri olan Cumhurbaşkanımızı, 'Tayyip dede, hoş geldin' diye karşıladı. Kızım Azra'nın gözleri doldu. Cumhurbaşkanımız, Azra'ya 'ne oldu?' diye sordu. Yavrum, 'sizi görünce çok heyecanlandım' diye cevap verince, kızma sarılıp öptü. Çocuklarımla şakalaştı ve hediyeler verdi. Cumhurbaşkanımız tam bir babacan. Bu kadar kısa süre içinde bir eve kavuşacağımızı kesinlikle beklemiyorduk. Konteyner kentte artık çok sıkılmıştık, eşimle ayrılma noktasına gelmiştik. Yeni ev sayesinde ailemle deprem öncesindeki mutlu günlerimize geri döndük. Cumhurbaşkanımız bize hem ev verdi hem de evliliğimizi kurtardı. Allah razı olsun" diyerek sevincini dile getirdi.

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