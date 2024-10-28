Başkan Erdoğan’ın Hatay’da ziyaret ettiği depremzede aile SABAH’a konuştu: Yeni yuvamızın ilk misafiri oldu

'KIZIMIN GÖZLERİ DOLDU'

Başkan Erdoğan'ı evlerinden ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen alüminyum ustası Ahmet İpek, "Cumhurbaşkanımızı görünce çok heyecanlandık. Çocuklarım, evimizin ilk misafiri olan Cumhurbaşkanımızı, 'Tayyip dede, hoş geldin' diye karşıladı. Kızım Azra'nın gözleri doldu. Cumhurbaşkanımız, Azra'ya 'ne oldu?' diye sordu. Yavrum, 'sizi görünce çok heyecanlandım' diye cevap verince, kızma sarılıp öptü. Çocuklarımla şakalaştı ve hediyeler verdi. Cumhurbaşkanımız tam bir babacan. Bu kadar kısa süre içinde bir eve kavuşacağımızı kesinlikle beklemiyorduk. Konteyner kentte artık çok sıkılmıştık, eşimle ayrılma noktasına gelmiştik. Yeni ev sayesinde ailemle deprem öncesindeki mutlu günlerimize geri döndük. Cumhurbaşkanımız bize hem ev verdi hem de evliliğimizi kurtardı. Allah razı olsun" diyerek sevincini dile getirdi.